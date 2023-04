En menneskejagt er netop nu i gang i den skotske storby Glasgow.

Det skyldes, at en 35-årig kvindelig lærer er fundet død under mystiske omstændigheder.

Marelle Sturrock blev tirsdag fundet død på en ejendom på Jura Street i Glasgow, og dødsfaldet efterforskes som mistænkeligt, skriver Sky News.

Siden har politiet været på jagt efter en mistænkt mand.

Der er blandt andet blevet ledt efter manden i et nærliggende park- og skovområde.

Marelle Sturrocks død er kommet som et chok i lokalområdet.

Hun arbejdede på Sandwood Primary School, hvor skolelederen i et brev oplyser forældre og værger til de børn, der går på skolen, om dødsfaldet.

Her skriver skolelederen Fiona Donnelly, at hun er i 'dyb sorg', og hun kalder Marelle Sturrock et 'højt elsket medlem af vores lærerstab'.

»Jeg ved, at dette vil komme som et chok for vores skolesamfund, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at støtte børnene, de ansatte og familierne igennem det, der vil være en hård og udfordrende tid,« skriver Fiona Donnelly i brevet.

Politiet i Skotland vurderer ikke, at den eftersøgte er farlig for offentligheden.