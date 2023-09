Et forspring på hele ti procentpoint til Donald Trump over Joe Biden.

Det viser en spritny meningsmåling – der øjeblikkeligt har fået stor kritik.

»Det er simpelthen så pinligt, for dem,« som den velansete politiske analytiker Larry Sabato skriver på X.

Den nye måling er foretaget af de store medier Washington Post og ABC News, og den skiller sig da også markant ud fra de mange af meningsmålinger, der nærmest dagligt laves i forhold til næste års præsidentvalg.

Joe Biden. Foto: Elizabeth Frantz/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Joe Biden. Foto: Elizabeth Frantz/Reuters/Ritzau Scanpix

Her har det overvejende billede længe været, at det er ekstremt lige mellem den forhenværende og nuværende præsident.

Enten har der været tale om direkte dødt løb eller en lille føring på et-to procentpoint til en af dem.

Hos Washington Post/ABC News er det altså helt anderledes.

Donald Trump har hos medierne en opbakning svarende til 52 procentpoint. Joe Biden har 42.

Førnævnte Larry Sabato, der er leder af Center for Politics på University of Virginia, skriver også på X, at det er til »at grine af«:

»Ignorer målingen fra Washington Post og ABC News. Det er en helt latterlig afvigelse. Hvordan kan man overhovedet offentliggøre en så absurd meningsmåling?« skriver han:

»Det bliver en langstrakt ydmygelse for dem.«

Nate Cohn, politisk analytiker hos The New York Times, gør på X ligeledes opmærksom på, at de samme medier tilbage i maj offentliggjorde en lignende meningsmåling, der også dengang gav Donald Trump et uforholdsmæssigt stort forspring set i forhold til andre målinger.

»Hvis det sker to gange i træk i forbindelse med det samme valg, er det tydeligt, at det skyldes noget i tilgangen,« lyder det:

»Så enten skal man beslutte sig for, om man har det godt med det og derfor forsvare det – eller gå hjem.«

Og hos Washington Post ser man ud til at erkende, at den ikke er helt god.

For godt nok har mediet bragt resultatet (søndag), men den eller ret lange artikel findes ikke længere på mediets forside.

Heri står der videre, at resulatet er i »væsentlig modstrid« med andre meningsmålinger.

Der konkluderes ligefrem, »at det sandsynligvis er en afvigelse«, der kan forekomme »lejlighedsvis i afstemninger på grund af tilfældige fejl og problemer med manglende svar«.