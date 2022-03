Den 47-årige russiske general Andrei Sukhovetsky er blevet dræbt i krigen i Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Andrei Sukhovetsky var stabschef for Ruslands syvende luftbårne division og er dermed den mest højtstående russiske officer, der er bekræftet død i krigen.

Ifølge AP er dødsfaldet blevet bekræftet af officersforeningen i Andrei Sukhovetskys hjemby Krasnodar.

International Business Times bekræfter ligeledes dødsfaldet. Ifølge mediet har en anden russisk general Segei Chipijov sendt en besked ud på en russisk veterangruppe.

»Det er med stor sorg, at vi har modtaget den tragiske nyhed om, at vores ven general Andrei Sukhovetsky er død på ukrainsk territorie under en specialoperation,« skriver han ifølge mediet.

Og den specialoperation, der bliver omtalt i beskeden, er naturligvis blot det russiske udtryk for invasionen af Ukraine.

Noget, der dog er tvivl om, er, hvordan Andrei Sukhovetsky er død.

Ifølge International Business Times er Andrei Sukhovetsky blevet skudt af en snigskytte i Kyiv, da generalen ledte sine tropper i den ukrainske hovedstad.

Der er planlagt en begravelse af den russiske general, der kommer til at foregå lørdag i Novorossiisk, nær Krasnodar.