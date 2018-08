Mens skilsmisserygterne svirrer i Washington D.C., tager USA's førstedame, Melania Trump, på solo-tur til Afrika.

Når Melania Trump midt i oktober stiger ombord i USA's officielle præsidentfly, Air Force One, og stiller kursen imod Afrika, så er det uden præsident Donald Trump ved sin side. Nogle påstår, at det er starten til afslutningen på ægteskabet imellem Melania og Donald Trump.

Officielt skal USA's slovensk-fødte førstedame på sin tre uger lange rejse studere Afrikas kultur og kontinentets familieforhold.

Men dén køber præsidentens tidligere personlige rådgiver Omarosa Manigault ikke.

I sin nye bog 'Unhinged' skriver Omarosa, som Donald Trump mødte under indspilningerne af realityserien 'The Apprentice', blandt andet:

»Melania tæller hvert et minut til, hun kan slippe ud af Det Hvide Hus og lade sig skille fra Donald Trump.«

Og da nyheden om Melanias første store udenlandsrejse på egen hånd slap ud, sagde Omarosa Manigault i et interview med tv-stationen CNN:

»Det er tydeligt, at Melania Trump blot forsøger at komme så langt væk fra sin mand som muligt.«

Donald og Melania Trump mødtes til en fest i New York City helt tilbage i 1998. Dengang var den kommende præsident separeret fra sin anden kone, Marla Maples.

I 2004 blev de to gift. Og blandt de over 1.000 kendte gæster var kommende politiske modstandere som Hillary og Bill Clinton.

Ifølge Omarosa Manigault, der arbejdede tæt sammen med Trump i Det Hvide Hus fra januar 2017 til januar 2018, var Melania fra starten af valgkampagnen blevet lovet, at hendes mand aldrig ville vinde. Og derfor har den forhenværende supermodel ifølge både Omarosas bog og flere store amerikanske medier fra starten hadet livet som USA's førstedame.

»Hun levede et luksusliv i sus og dus. Og med Donald Trump konstant på farten havde hun total frihed til at shoppe, være mor og gå ud med veninderne. Nu er Melania som en eksotisk fugl i et lille gyldent bur, Det Hvide Hus. Hun kan ikke gå nogle vegne. Og alt, hvad hun gør, og alt, hvad hun siger, bliver analyseret og kritiseret.«

Sådan siger Joe Scarborough, der sammen med sin kone, Mika Brzezinski, er værter i ét af USA's mest populære morgentv-programmer 'Morning Joe'.

Som mange andre startede de to tv-journalister som venner af præsidenten. Men efter halvandet år og megen kritik er de også røget på præsentens hadeliste.

Men de dårlige vibrationer gælder angiveligt ikke Melania Trump, der i skyggen af præsidentens livlige twitter-aktivitet stadig forsøger at finde mening i sin private anti-cyber-mobnings-kampagne 'BE BEST'.

»Jeg har ærligt talt smertende ondt af Melania. Hun bad ikke om noget af alt det her,« sagde Mika Brzezinski i morgenprogrammets fredagsudgave.

Ifølge bladet Vanity Fair gik det allerede helt galt på indsættelsesdagen i Det Hvide Hus (20. januar 2017).

Mens det forhenværende præsidentpar Barack og Michelle Obama ventede på trappen, havde Donald Trump så travlt med at komme i gang, at han nærmest løb op ad trappen for at sige 'goddag' og 'farvel'.

I mellemtiden måtte Melania Trump selv åbne døren døren på den anden side af limousinen. Og på på nogle pressefotografier kan man se den kommende førstedame halv-snublende op ad trappen med afskedsgave til Michelle Obama i hånden og et trist udtryk i ansigtet.

Siden er Melania blevet fotograferet med samme sørgmodige ansigtsudtryk. På direkte tv har hun ved flere lejligheder skubbet præsidentens hånd væk, når han forsøgte at holde hendes. Og enkelte politiske iagttagere har endog en teori om, at Melania Trump forsøger at vise sin ærlige mening om præsidenten og situationen via sin påklædning.

Således mindedes det hvide jakke-bukse-sæt, som Melania Trump bar til Trumps anden 'state of the union'-tale, i mistænkelig grad om Hillary Clintons foretrukne klædedragt (som Donald Trump angiveligt hadede). Og da Melania Trump for nylig bar en jakke med på påskriften 'I really don't care' (Jeg er helt ligeglad), så var beskeden til ægtemanden også tydelig.

Ifølge den forhenværende Trump-rådgiver Omarosa Manigault har Melania Trump skrevet under på, at hun ikke vil lade sig skille fra præsidenten, før dennes sidste regeringsperiode er udløbet.

Men allerede nu sover de to ægtefæller ifølge Omarosa i hvert sit soveværelse.