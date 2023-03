Lyt til artiklen

Godt fem måneder efter, at eksplosioner ramte de to Nord Stream-ledninger i Østersøen, er der spektakulært nyt i sagen fra flere sider.

Tre tyske medier bringer således i samarbejde nyheden om, at tyske myndigheder har rekonstrueret hændelsesforløbet omkring sprængningerne i slutningen af september sidste år.

Sagen trækker tråde til Danmark – og til Ukraine.

Ifølge de tre medier – ARD, SWT og Die Zeit – er tyske efterforskere nået frem til, at et hold på seks personer stod bag sabotagen natten til 26. september 2022.

Gruppen bestod af fem mænd og en kvinde, og der var tale om en kaptajn, to dykkere, to dykkerassistenter og en læge. Deres nationalitet er uklar, men de brugte professionelt forfalskede pas.

De lejede ifølge de nye oplysninger en yacht i Rostock 6. september, og udstyret til at udføre dykninger og eksplosioner på de to Nord Stream-ledninger blev bragt til havnen i en budbil.

Den tyske efterforskning har efterfølgende dokumenteret, at den pågældende yacht befandt sig ved byen Wieck, som ligger cirka syd for Møn.

Senere er yachten angiveligt blevet lokaliseret på den lille danske ø Christiansø nordøst for Bornholm.

Da man fandt den pågældende yacht, var den blevet leveret tilbage til ejeren i 'uren' tilstand, og der blev ifølge de tyske medier fundet spor af sprængstoffer på bordet i bådens kabine.

Yachten er tilsyneladende blevet lejet af et firma med base i Polen, som angiveligt er ejet af to ukrainere.

Oplysningerne fra den tyske efterforskning af Nord Stream-sabotagen kommer oveni, at amerikanske The New York Times, i en eksplosiv afsløring beretter, at en delegation fra et skandinavisk land i Bruxelles allerede en uge efter sabotagen blev briefet i detaljer af landets egen sikkerhedstjeneste om, at det ikke var hverken amerikanere, russere eller polakker, der stod bag angrebet.

Delegationen fik ifølge avisen at vide, at den oplysning ikke ville blive offentliggjort, og de fik desuden besked på at afværge spørgsmål om, hvorfor den officielle undersøgelse af sabotagen gik så langsomt.

Engelske The Times beretter desuden, at den person, som har finansieret sprængningsoperationen, er en privatperson fra Ukraine. Personens navn har floreret internt hos sikkerhedstjenesterne i månedsvis men er ikke blevet offentliggjort.

Personen har ikke forbindelse til præsident Volodymyr Zelenskyjs regering, skriver den amerikanske avis.

Hos NATO ønskede man tilsyneladende, skriver The Times, at beskytte Ukraine fra en offentlig konflikt med Tyskland, som på det tidspunkt havde tøvet med at levere militær assistance, heriblandt Leopard 2-kampvogne og luftforsvarssystemer.

I amerikanske New York Times bringer man desuden historien om, at efterrretninger set af amerikanerne peger på, at det er en pro-ukrainsk gruppe, der står bag sabotagen i Østersøen.

Sprængstofferne blev 'sandsynligvis' anbragt med hjælp fra erfarne dykkere, som ikke så ud til at arbejde for militære- eller efterretningstjenester, siger kilder i det amerikanske efterretningsmiljø, som har set dokumentationen, til New York Times.

Amerikanske embedsmænd, som har set de nye efterretninger, mener ifølge New York Times, at det er mest sandsynligt, at sabotørerne var enten ukrainske, russiske eller en kombination af de to. Ingen amerikanske eller britiske statsborgere var involveret, fortæller avisen desuden.

Overfor ARD, SWR og Die Zeit understreger præsident Zelenskyjs rådgiver Mychajlo Podoljak, at Ukraine 'naturligvis intet havde med angrebene på Nord Stream-2 at gøre', og at der 'ingen bekræftelse af, at ukrainske embedsmænd eller militær deltog i denne operation, eller at folk blev sendt ud for at handle på deres vegne'.

Man understreger, at det kan tænkes, at Rusland står bag angrebet.

Onsdag siger Tysklands forsvarsminister, Boris Pistorius, at sprængningerne af Nord Stream 1 og 2 også kan være en såkaldt false flag-operation, der er iscenesat for at skyde skylden på Ukraine. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Begrebet falsk flag bruges om en mission, der har til formål at skjule, hvem der reelt står bag. Det skal efterfølgende kunne bruges som undskyldning for et angreb.

Rusland har igennem hele forløbet fastholdt, at man intet har med sabotagen at gøre.