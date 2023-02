Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det amerikanske forsvarsministerium er ikke optimister på Ukraines vegne, og det har gjort præsident Zelenskyj rasende.

Dagbladet fortæller, at toppen af Pentagon, ifølge Politico, i denne uge orienterede forsvarskomiteen i Repræsentanternes Hus om, Ukraine ikke i den nærmeste fremtid vil være i stand til at generobre Krim-halvøen fra Rusland.

Med til mødet var blandt andet Laura Coope. Hun har som viceforsvarsminister ansvaret for Rusland.

Om mødet siger Pentagons talsperson, Sabrina Singh, til Politico:

Volodymyr Zelenskyj og hans regering vil kun opfatte det som en ukrainsk sejr, hvis også Krim kommer hjem til Ukraine. Arkivfoto Foto: Mads Nissen/Politiken Vis mere Volodymyr Zelenskyj og hans regering vil kun opfatte det som en ukrainsk sejr, hvis også Krim kommer hjem til Ukraine. Arkivfoto Foto: Mads Nissen/Politiken

»Vi kommer ikke til at orientere om, hvad der er blevet sagt på en orientering bag lukkede døre, og vi kommer heller ikke til at tale om hypoteser eller spekulere om mulige kommende aktioner.«

USAs forsvarschef. general Mark Milley, har flere gange rejst tvivl om, hvorvidt Ukraine er i stand til at generobre de områder, som Rusland har besat og annekteret.

»Sandsynligheden for en ukrainsk militær sejr i nærmeste fremtid, hvor de smider russerne ud af hele Ukraine, inklusiv Krim, er militær ikke høj,« sagde han i november, og for nylig bakkede han sit udsagn op.

Ifølge Politcos kilder har det gjort Zelenskyj og hans regering rasende.

Ukrainerne har for nylig fået tilsagn om kampvogne og flere langtrækkende våben, og de er hårdt tiltrængte, mener Zelenskyjs stabschef Andrij Jermak.

Ifølge ham vil der kun være tale om en ukrainsk sejr, hvis Krim-halvøen bliver tilbageerobret.

»Alt andet vil være helt uacceptabelt,« siger han.

Lederen af forsvarskomiteen i Repræsentanternes Hus, Mike Rogers, mener at krigen bør afsluttes i løbet af sommeren.

»Rusland kommer aldrig til at give slip på Krim. Jeg tror ikke, at der hersker enighed om, hvad der rent faktisk er opnåeligt. Jeg mener derfor, at der må lægges et vist pres på Zelenskyj fra vores egen regering og NATO for at få ham til at forklare, hvordan en sejr kan se ud,« siger han.