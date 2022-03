Chok i Sverige: Lurede

Mange mennesker har i deres hjem plottet alarmsystemer og kameraer op, som skal give tryghed og holde tyvene væk.

Men alarmselskabet Verisure har i Sverige givet alt andet end tryghed til kunderne, efter det kom frem i Aftonbladet, at selskabet er involveret i en fuldkommen grotesk sag.

Normalvis når en alarm går i gang med at hyle i et hjem, bliver der samtidig taget et billede, som bliver sendt direkte til Verisure. Hensigten med dette er, at en indbrudstyv vil blive fanget på kameraet.

Men alarmerne kan også blive igangsat ved en fejl. Det kan for eksempel ske, når folk har glemt, at de har sat alarmen til over natten, og om morgenen glemmer at slå alarmen fra igen.

Og det er altså her, at skandalen finder sted. For de billeder, som er blevet taget efter en fejl, er blevet gevaldigt misbrugt.

»Jeg fik tilsendt et billede til min mobil af en nøgen kvinde, som kom ud af badet,« siger en tekniker fra Verisure til Aftonbladet.

Og denne tekniker er ifølge mediet altså langt fra den eneste, som har modtaget billeder af nøgne kunder i deres hjem. For det har åbenbart været en normal procedure i selskabet. Det fortæller flere tidligere og nuværende ansatte i selskabet til mediet.

En tidligere ansat fortæller blandt andet, at når alarmoperatørerne fik billeder og så, at det var en nøgen person, spredte billederne sig som en skovbrand. Personen oplyser yderligere, at helt op mod 15-20 personer så på disse billeder af nøgne personer. Derfor undgik den tidligere ansatte selv at have sikkerhedskameraer i sit hjem.

Verisures administrerende direktør i Sverige, Daniel Särefjord, skriver til mediet, at beskyldningerne, om at deres ansatte kigger på nøgenbilleder af deres kunder, er alvorlige, og det er ikke noget, de genkender dem selv i.