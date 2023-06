I den russiskbesatte by Melitopol er der problemer. Store problemer.

For der har været karambolage mellem fulde russiske soldater og politifolk fra besættelsesstyrkerne.

Uroen er endt med en skudveksling, skriver det ukrainske medie Pravda.

Mediet citerer byens borgmester, Ivan Fedorov, der har skrevet om sammenstødet på sin Telegram-kanal.

»Natten mellem 15. og 16. juni åbnede fulde soldater, der var på vej ind i en boligblok i området, ild mod officerer fra Russian Federal Security Officers (FSB), samt mod de militære politifolk, der kom for at berolige dem,« skriver han.

Borgmesteren tilføjer yderligere, at de russiske besættelsesstyrker har forvandlet Melitipol, men ikke til det gode.

I stedet er det blevet til 'den kriminelle hovedstad i den besatte Zaporizhzhia-region', skriver han.

Det fremgår ikke, om der er tilskadekomne.

Det er ikke første gang, at man hører om problemer med russiske soldater.

Russiske advokater har tidligere udtalt, at de er overvældet af antallet af sager og henvendelser, hvor panikslagne mænd kæmper for at undgå at blive sendt i krig i Ukraine.

Hundredtusinder er flygtet til andre lande, efter at præsident Vladimir Putin gav ordre til en mobilisering af 300.000 soldater fra reserven. Flugten sker til lande som Kasakhstan, Georgien og Finland.

Og mange af dem, som ikke flygtede, var mødt op med en høj alkoholpromille for at 'dulme' frygten for at blive sendt afsted.