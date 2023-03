Lyt til artiklen

Det er lykkedes russiske tropper at komme i besiddelse af vestlige våben på slagmarken i Ukraine.

Og de våben sender Vladimir Putin nu til Iran i håbet om, at det kan lade sig gøre at kopiere dem. Det rapporterer CNN, der har talt med fire forskellige kilder om sagen.

Amerikanerne, Nato og andre vestlige partnere har således ifølge kilderne set adskillige eksempler på, at russiske styrker er kommet i besiddelse af mindre våben som Javelin anti-kampvogns missiler eller Stinger-missiler, der bruges mod luftfartøjer, som ukrainske tropper har været tvunget til at efterlade på slagmarken.

Og i 'mange af de tilfælde' har Rusland efterfølgende fløjet udstyret til Iran for at blive skilt ad og analyseret, efter alt at dømme så det iranske militær kan forsøge at fabrikere deres egne udgaver af de samme våben.

Arkivfoto. En amerikansk soldat affyrer et Javelin-missil under en træningsøvelse i Gamberi i Afghanistan i 2015.

Dermed håber russerne angiveligt, at man kan opmuntre Iran til fortsat at støtte Ruslands krig i Ukraine, lyder vurderingen fra CNN's kilder.

Amerikanerne vurderer ikke, at problemet er vidt udbredt eller systematisk, og man ved ikke, om det er lykkedes iranerne rent faktisk at kopiere beslaglagte våben fra slagmarken i Ukraine.

Men Iran har tidligere haft succes med at kopiere beslaglagte amerikanske våbensystemer. Således fortæller CNN, at det i 1970erne lykkedes Iran at kopiere det amerikanske BGM-71 TOW missil, som er et anti-kampvogns-missil.

Og i 2011 kopierede man en amerikansk drone fra Lockheed Martin, som man siden benyttede over israelsk lufttrum i 2018.

»De har kopieret TOW anti-kampvogns-missilet og skabt en næsten perfekt kopi, som de kaldte Toophan, og den har de siden videregivet til Houthierne (i Yemen, red.) og Hezbollah,« siger Jonathan Lord fra Center for a New American Security til CNN.

»Iran kunne gøre det samme med en Stinger, som ville kunne true både civil og militær luftfart i hele regionen. En kopi af Javelin-missilet kunne benyttes af Hamas eller Hezbollah til at true en israelsk Merkava kampvogn. I hænderne på Irans stedfortrædere udgør disse våben en reel trussel mod Israels konventionelle militære styrker,« siger Jonathan Lord desuden.