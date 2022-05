Lyt til artiklen

Den russiske præsident, Vladimir Putin, skal have mistet en af sine rådgivere.

Rådgiveren, som angiveligt har valgt at trække sig fra sin stilling, er ikke hvem som helst.

Ifølge flere kilder, der har fortalt nyhedsbureauet Reuters om sagen, skal der være tale om Valentin Jumasjev, som er svigersøn til den tidligere russiske præsident, Boris Jeltsin.

Jumasjev har i årevis haft en ulønnet rolle som rådgiver i Kreml.

ARKIVFOTO fra Boris Jeltsins begravelse i 2007. Vladmir Putin ses som nummer fire fra venstre, mens Valentin Jumasjev ses yderst til højre. Foto: REUTERS/ITAR-TASS/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE (RUSSIA)/File Photo

Samme rolle havde han, da Jeltsin var præsident fra 1991 til 1999. Dengang blev Jumasjev også stabschef i Kreml, og privat er han gift med Jeltsins datter, Tatyana.

Det vides endnu ikke, hvorfor han nu – ifølge kilderne – har trukket sig fra rollen som rådgiver.

Han menes at have haft begrænset indflydelse på Putins beslutningsprocesser, men med hans afgang ryger også et af de sidste forbindelsesled fra Jeltsins styre til Putins administration, skriver Reuters.

Hverken Dmitrij Peskov, der er talsmand for Kreml, eller Jumasjev selv har udtalt sig om sagen.

Men Ljudmila Telen, som er vicedirektør for fonden Boris Yeltsin Presidential Centre, hvor Jumasjev er medlem af bestyrelsen, fortæller til Reuters, at Jumasjev selv valgte at trække sig fra rollen tilbage i april.

Da hun bliver spurgt ind til, hvorfor han forlod rådgiverrollen, svarer hun ifølge Reuters.

»Det var hans initiativ.«

Nærmere kommer hun ikke årsagen til, hvorfor han skulle have trukket sig.

Ifølge Reuters skal Jumasjevs datter, Maria, den 24. februar – samme dag, som Vladimir Putin indledte krigen i Ukraine – have delt et billede af det ukrainske flag på sin Instagram-profil.

Til billedet skal hun ifølge nyhedsbureauet have skrevet ordene:

»Nej til krig,« sammen med en emoji af et knust hjerte.

Hvis oplysningerne står til troende, vil Valentin Jumasjev ikke være den første fra Jeltsin-perioden, der trækker sig fra Kreml. Tilbage i marts forlod også Anatolij Chubais også sin rolle som Kremls særlige udsending.