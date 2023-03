Lyt til artiklen

Nye oplysninger peger på, at det var en proukrainsk gruppe, som sprang Nord Stream-gasledningerne i luften i 2022.

Det siger unavngivne amerikanske embedsmænd, som The New York Times har talt med.

Embedsmændene tror, at det »formentlig« er ukrainske eller russiske statsborgere eller en kombination.

Eksplosionerne på Nord Stream-gasledningerne, der forbinder Rusland til det vestlige Europa, er blevet kaldt sabotage.

De har skabt stor undren og været grobund for en række spekulationer om, hvem der stod bag – pilen har peget på blandt andre Rusland, USA og Storbritannien.

Ingen har dog kunnet fremlægge håndfaste beviser.

De amerikanske embedsmænd kalder de nye oplysninger for »de første betydningsfulde spor«, som er opstået ud af adskille efterforskninger af eksplosionerne.

Oplysningerne peger på, at bagmændene er i opposition til Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger embedsmændene til The New York Times.

De tilføjer, at sprængstofferne, som forårsagede eksplosionerne, formentlig blev plantet med hjælp fra »erfarne dykkere«, som ikke ser ud til at arbejde for militær eller efterretningstjenester.

Der er ikke beviser på, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, eller landets topløjtnaner har været involveret i operationen, eller at gerningsmændene i det hele taget har handlet på ordre fra den ukrainske regering, siger embedsmændene til The New York Times.

Embedsmændene siger, at der ingen håndfast konklusion er på oplysningerne og åbner muligheden for, at operationen er blevet foretaget af en selvstændig styrke med forbindelser til den ukrainske regering eller landets sikkerhedstjenester.

The New York Times skriver, at deres kilder fra det amerikanske embedsværk afviser at fortælle, hvor de har oplysninger fra, eller hvordan de har fået dem.

Oplysningerne siger ikke noget om, hvor mange mennesker der var involveret, eller hvem der har givet ordren til operationen eller betalt for den.

De kan heller ikke gå i detaljer omkring, hvor mange håndfaste beviser, oplysningerne rummer.

Generelt er der store huller i, hvad amerikanske efterretningstjenester og deres europæiske partnere ved om, hvad der skete, skriver The New York Times.