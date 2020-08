Nyheden om smitte-eksplosionen på et slagteri i Ringsted, er nu nået hele vejen til Norge. En nyhed, der får nordmændene til at være ekstra opmærksomme på rejser til Sjælland.

Sjælland ligger nemlig over det norske smittekrav for indrejse. Det skriver VG.

Her henviser VG til fordoblingen af smittetilfælde i Danmark fra uge 30 til 31.

Det får nu det norske Folkesundhedsinstitut, FHI, til at revurdere rejsevejledningen til Danmark.

Den nye rejsevurdering kommer torsdag eller fredag.

Det er dog kun Sjælland, der ligger over den norske smittegrænse. Midtjylland ligger fortsat under, selvom der også er en stor stigning af udbrud i Aarhus.

Den norske smittegrænse ligger på 20. Det betyder, at pr. 100.000 indbyggere, må der ikke være mere end 20 smittede.

Men Sjælland ligger lige nu på 21,9 smittede pr. 100.000 indbygger.

Det betyder dog ikke, at Sjælland med det samme ryge ind i 'rød zone', som betyder, at man ikke må rejse dertil.

Det skyldes, at det norske Folkesundhedsinstitut vil se smittestigningen an og sikre, at region Sjælland bliver over smittegrænsen, og at det ikke bare er en hurtig og kort stigning.