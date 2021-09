»Europa – landet med masser af kultur, højeste mode, lækker mad og århundreders historie. Hvad er der ikke at elske?«

Sådan skriver mediet farandwide.com.

Men ifølge dem er der faktisk en hel del i Europa, der ikke er værd at elske.

Derfor har de sat sig for at rangere alle 44 lande (anerkendt af FN) i Europa – fra værste til bedste.

Europas værste land er, ifølge mediet, Vatikanstaten, som er en uafhængig stat midt i Italiens hovedstad Rom.

Om kåringen skriver de:

»Selv hvis du er en sand troende, hvorfor skulle du så besøge denne bystat? Det er så befolket, at det eneste, du vil se, er de svedige kroppe fra de ti millioner andre, som også kom gennem portene på præcis samme tid, alle sammen med deres kameratelefoner klar.«

Vatikanstaten er da også med sine blot 44 hektar og under 1000 indbyggere verdens mindste land.

Selvom farandwide.com anerkender, at Det Sixtinske Kapel og Peterskirken er imponerende syn, så mener de, at overturismen i Vatikanstaten er nok til at give en placering som Europas værste land.

Det er i øvrigt intet mindre end Danmark, der løber af med sejren som det bedste land i Europa.