Fire personer efter sigende blevet anholdt, efter en voldsom togulykke har fundet sted i Grækenland.

De skal være blevet anholdt i forbindelse med efterforskningen af sagen.

Det skriver det norske medie NTB, der citerer det græske medie Athens Voice for oplysningen.

Det vides endnu ikke, hvad der helt præcist førte til den uhyggelige togulykke, som har kostet mindst 36 mennesker livet indtil videre og kvæstet mindst 85 andre.

Her ses et billede fra ulykkesstedet nær byen Larissa. Foto: GIANNIS FLOULIS Vis mere Her ses et billede fra ulykkesstedet nær byen Larissa. Foto: GIANNIS FLOULIS

Det står dog klart, at ulykken skete, da to tog kolliderede i det centrale Grækenland tirsdag aften.

Umiddelbart efter kollisionen blev mindst fire af passagertogets vogne afsporet. To af dem brød i brand.

En passager ved navn Lazos har ifølge BBC udtalt følgende om hændelsen til avisen Protothema:

»Jeg kom ikke til skade, men jeg blev plettet med blodet fra andre mennesker, der blev såret i nærheden af mig.«

Også den 28-årige passager Stergios Minenis har udtalt sig om, hvad han oplevede.

Ifølge ham begyndte det med et højt brag. Derefter fulgte 'ti mareridtsagtige sekunder':

»Vi blev kastet om på siden. Så var der panik. Kabler og ild. Ilden kom med det samme, og da vi vendte os, blev vi forbrændt. Der var ild til højre og venstre,« fortsætter han.

Guvernøren i regionen Thessalien, hvor ulykken fandt sted, Konstantinos Agorastos, har også fortalt, at de to tog kolliderede med fronten mod hinanden.

»Sammenstødet var meget kraftfuldt,« har han udtalt.

De to første vogne er nærmest 'totalt ødelagte', og mindst fire vogne blev afsporet.

Omkring 250 personer blev evakueret efter ulykken og bragt i sikkerhed i byen Thessaloniki med busser.

Der er endnu folk, der er meldt savnet efter ulykken.