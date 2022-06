Lyt til artiklen

Det kan snart ikke tælles på to hænder, hvor mange russiske topfolk, der er blevet dræbt under krigen i Ukraine.

For i dag, søndag, hævdes det, at endnu en russisk general har mistet livet under kampe.

Det skriver flere medier, heriblandt Reuters.

Nærmere bestemt er det den russiske generalmajor, Roman Kutozov, som er blevet dræbt under kampe i det østlige Ukraine.

Det oplyste Alexander Sladkov, der er journalist på russisk stats-tv, søndag. Tv-rapporterne kunne dog ikke præcist fortælle, hvor og hvordan generalmajoren blev dræbt.

Dødsfaldet sker desuden på samme tid, som de russiske styrker har intensiveret angrebene for at ramme den østlige by Sievjerodonetsk, som ligger i Donbas-regionen.

Det russiske forsvarsministerium har ikke nogen kommentar til dødsfaldet.

Det vides ikke, hvor mange af de russiske styrker, der har mistet livet under krigen. Tabstallene for hvor mange russere der er blevet dræbt, er nemlig ikke blevet opdateret siden 25. marts.

Her lød det dog, at 1.351 russiske soldater var blevet dræbt under krigen i Ukraine.