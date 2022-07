Lyt til artiklen

Elon Musk er ikke blot en af verdens rigeste mænd. Hvis ikke dén rigeste.

Tesla-stifteren er tilsyneladende også en ganske viril herre.

I hvert fald mener erhvervsmediet Business Insider at vide, at han sidste år fik tvillinger med en topchef i et af hans firmaer.

36-årige Shivon Zilis er chef i Musks firma Neurolink.

Shivon Zilis er chf i Elon Musks firma Neuralink. Foto: Shivon Zilis/PR Vis mere Shivon Zilis er chf i Elon Musks firma Neuralink. Foto: Shivon Zilis/PR

Business Insider er kommet i besiddelse af retsdokumenter, der viser, at 51-årige Musk og Shinvon Zilis i november 2021 indgav en begæring om at ændre tvillingernes navne.

Børnene har nu deres fars navn som efternavn og deres mors som mellemnavn.

Står oplysningerne til troende er milliardæren nu far til ni.

Det spektakulære ved sagen er, at de to børn kom til verden, blot få uger før Musk fik sit andet barn – en datter – med sangerinden Grimes med det borgerlige navn Claire Boucher.

Elon Musk har to børn med sangerinden Grimes. (Arkivfoto) Foto: ANGELA WEISS Vis mere Elon Musk har to børn med sangerinden Grimes. (Arkivfoto) Foto: ANGELA WEISS

I forvejen havde de sønnen med det særlige navn X Ø A-12.

Datteren blev født ved hjælp af en surrogatmor.

Grimes har tidligere omtalt sit forhold til Tesla-milliardæren som »flydende.« De gik fra hinanden efter sønnens fødsels, men Grimes kalder Musk for sin ven og sin kæreste.

Elon Musk har også fem børn med forfatteren Justin Wilson, som han blev skilt fra i 2008. Faktisk fik de seks børn. Deres førstefødte, en dreng, var kun få uger gammel, da han led vuggedøden.

Det er sjældent, at Elon Musk taler om sin familie.

I 2021 sagde han dog til The Wall Street Journal, at han mente, at der skulle fødes flere børn.

»Jeg tror, at en af de største fare for civilisationen er den lave fødselsrate. Hvis folk ikke begynder at få flere børn, vil vore ccivilisation uddø,« fortalte han.