Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Noget tyder på, at Boris Johnson kan vende tilbage.

Tilbage som formand og premierminister. Det skriver Sky News.

Ifølge Sky News' oplysninger fra kilder tæt på Boris Johnson, så har han afbrudt sin ferie i det caribiske.

Spekulationerne om Boris Johnsons comeback til britisk toppolitik har taget fart siden, Liz Truss torsdag stoppede efter bare 44 dage som premierminister.

Men for at have en chance for at blive valgt, så skal han have 100 støtter ud af de 357 konservative parlamentarikere.

Sky News skriver, at 43 parlamentarikere har været ude og erklære deres støtte til Boris Johnson offentligt.

Tidligere på dagen meldte Penny Mordaunt sig officielt ind i formandsræset. Hun har ifølge Sky News 18, som har været ude og støtte hende.

Rishi Sunak har endnu ikke meldt sig officielt på banen, men der er 74 parlamentarikere, som har været ude og offentliggøre deres støtte til ham.

Kandidaterne har indtil mandag klokken 15 til at melde sig som formands- og premierministerkandidat.

Hvis der er to kandidater med mere end 100 støtter på mandag, så skal partiets 180.000 medlemmer stemme om, hvem der skal være formand i en onlineafstemning fredag.