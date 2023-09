»Det er sådan, du træner hunde.«

En lang række beskeder fra de berygtede Tate-brødres netværk 'War Room' skal have set dagens lys. Og de skal angiveligt vise, hvordan mænd derinde lærte at groome kvinder til blandt andet at udføre sexarbejde.

Det skriver BBC, som oplyser, at man skal have fået indsigt i lækkede interne chatlogs fra netværket, som den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate står bag.

I begyndelsen af august blev han løsladt fra husarrest i Rumænien forud for en retssag i landet.

Her ses Andrew Tate blive ført ind i en politibil efter en afhøring den 26. januar i Bukarest. Foto: Robert Ghement/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Andrew Tate blive ført ind i en politibil efter en afhøring den 26. januar i Bukarest. Foto: Robert Ghement/EPA/Ritzau Scanpix

Han er mistænkt for – sammen med sin bror, Tristan – at have dannet en kriminel bande med det formål at udnytte kvinder seksuelt.

De blev begge tiltalt 20. juni for menneskehandel, voldtægt og organiseret kriminalitet.

Ifølge BBC viser de lækkede Telegram-beskeder fra 'War Room' blandt andet de teknikker, som medlemmerne angiveligt bruger til at udnytte de mulige ofre.

Det britiske medie oplyser, at medlemmerne gennem et såkaldt ph.d.-kursus – som i dette tilfælde skal stå for 'Pimpin' Hoes Degree' – lærer, hvordan man groomer kvinder til online sexarbejde.

Andrew Tate er mistænkt for – sammen med sin bror, Tristan – at have dannet en kriminel bande med det formål at udnytte kvinder seksuelt. Foto: Daniel Mihailescu/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Andrew Tate er mistænkt for – sammen med sin bror, Tristan – at have dannet en kriminel bande med det formål at udnytte kvinder seksuelt. Foto: Daniel Mihailescu/AFP/Ritzau Scanpix

I netværket instrueres medlemmerne af såkaldte 'generaler' i 'romantisk forførelse, følelsesmæssig manipulation og social isolation af kvinder, før de lokkes til at optræde på webcams', lyder det i BBCs artikel.

I en besked fra en mand med aliasset 'Iggy Semmelweiss', som ifølge BBC virker til at være en af 'War Rooms' førende kræfter, lyder det blandt andet:

»Vi mindsker bevidst vores interesse og noterer, om hun jagter os. Så arrangerer vi en 'kaffedate' og finder ud af, om hun er VILLIG til at BETALE for vores kaffe og servere for os. Derefter følger en række gradvise skridt for at fjerne hele støttenetværket fra hendes liv.«

I en anden besked fra et medlem lyder det ifølge BBC:

»Det er sådan, du træner hunde.«

Der er ikke sat nogen dato på, hvornår retssagen vil finde sted. Foto: Andreea Alexandru/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Der er ikke sat nogen dato på, hvornår retssagen vil finde sted. Foto: Andreea Alexandru/AP/Ritzau Scanpix

Af artiklen fremgår det videre, at grooming-metoderne blandt andet omfatter 'underkastelsesprøver' – som at få kvinderne til at tatovere 'War Room'-medlemmernes initialer på deres kroppe.

I en udtalelse fra en pressemedarbejder afviser Andrew Tate, at det har noget på sig, ligesom han ifølge BBC kalder det 'endnu et frækt forsøg på at præsentere ensidige, ubekræftede' beskyldninger mod ham.

Af udtalelsen fra hans talskvinde lyder det videre, at Andrew Tate er 'parat til at tage alle nødvendige juridiske skridt for at forsvare sin uskyld og holde de folk, der er ansvarlige for de ærekrænkende påstande, ansvarlige'.

Både Andrew og Tristan Tate nægter sig skyldige i anklagerne mod dem.

Der er ikke sat nogen dato på, hvornår retssagen vil finde sted.