Det sendte rystelser gennem den amerikanske finansverden, da Silicon Valley Bank fredag kollapsede.

Mange bankaktier faldt øjeblikkeligt, og frygten spredte sig hos mange iværksættere, som banken især havde forretning med.

Nu kommer der så flere detaljer frem om kollapset, og én af dem er, at udvalgte medarbejdere fra banken fik udbetalt en bonus, få timer før at det store kollaps ramte.

Det skriver mediet Axios, der har talt med en lang række anonyme kilder.

Her lyder det, at en række planlagte bonusser for resultaterne i 2022 netop nåede at blive udbetalt samme dag, som de amerikanske myndigheder overtog banken.

Med til historien hører dog også, at en række andre medarbejdere hos banken trak det korte strå og netop missede bonusudbetalingen, fordi den i deres tilfælde var sat til at blive udbetalt senere i marts.

Finansmyndighederne i Californien tog beslutningen om at overtage kontrollen med banken og lukke den fredag.

Banken var den 16. største i USA i slutningen af 2022 med aktiver for omkring 1.461.975.900.000 danske kroner.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters står det ikke klart, præcis hvorfor banken kollapsede netop nu, men mediet spekulerer i, at den amerikanske centralbanks rentestigninger sidste år har haft en stor indflydelse, da det pressede økonomien i iværksætterbranchen, som var en af bankens store kundebaser.