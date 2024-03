Det lyder som et trick, som enhver politibetjent burde kende.

Da RAF-terroristen Daniela Klette blev anholdt i sin lejlighed i Berlin den 26. februar, spurgte hun ordensmagten, om hun lige måtte gå på toilettet.

Hun fik lov til at gå alene derud, og det udnyttede hun så til at skrive en sms til en medeftersøgt terrorist, hvorefter hun skyllede telefonens SIM-kort ud i toilettet.

Det skriver Der Spiegel.

Terroristen Daniela Klette bad om et toiletbesøg under sin anholdelse. Besøget udnyttede hun til at skrive en advarsels-sms. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix Vis mere Terroristen Daniela Klette bad om et toiletbesøg under sin anholdelse. Besøget udnyttede hun til at skrive en advarsels-sms. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

»De har fanget mig,« skrev Klette angiveligt til Burkhard Garweg, der ligesom Klette har været eftersøgt i mere end 30 år.

Så var han advaret.

Og efter den 26. februar er hans telefon, ifølge Der Spiegels oplysninger, rent faktisk ikke blevet benyttet.

Garweg er sammen med en tredje Rote Armee Fraktion-veteran, Enst Volker-Staub, underlagt en intens politijagt efter, at det lykkedes at anholde Klette.

Den eftersøgte RAF-terrorist, Burkhard Garweg, har angiveligt ikke anvendt sin mobiltelefon siden 26. februar, hvor han modtog en advarsel på sms. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den eftersøgte RAF-terrorist, Burkhard Garweg, har angiveligt ikke anvendt sin mobiltelefon siden 26. februar, hvor han modtog en advarsel på sms. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Politiet har ikke ønsket at kommentere Der Spiegels afsløring.

Men Friedo de Vries, der er leder af kriminalpolitiet i Niedersachsen siger:

»Vi ved, at Garweg har udgivet sig for at hedde Martin. Han har anvendt flere navne, men de fleste gange har han brugt Martin som fornavn. Han har helt sikkert beskæftiget sig med, hvordan han skulle reagere, hvis der kom en anholdelse som den af Klette. Han har haft en plan, hvis det skulle ske.«

Klette, Garweg, og Staub var alle del af den såkaldte tredje generation af RAF, som også nogle gange bliver omtalt som værende 'fantomgenerationen', da den har været meget god til at leve i det skjulte.

Fra venstre mod højre er det RAF-terroristerne Burkhard Garweg, Ernst-Volker Staub, og Daniela Klette. Kun sidstnævnte er i politiets varetægt. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Fra venstre mod højre er det RAF-terroristerne Burkhard Garweg, Ernst-Volker Staub, og Daniela Klette. Kun sidstnævnte er i politiets varetægt. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

De er alle anklaget for blandt andet at have begået væbnede røverier mod banker og pengetransporter. Klette er også anklaget for to tilfælde af mordforsøg og bombeangreb.