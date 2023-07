Om det er for at hjælpe politiet med efterforskningen, eller om det skyldes andre – mere lyssky – årsager, vides ikke.

Men flere grupper af unge mennesker er blevet set finkæmme en irsk strand, efter to pakker, som man formoder indeholder kokain, er skyllet op langs kysten.

Det skriver både The Irish Independent og Sky News.

Der er tale om kyststrækningen mellem Horn Head uden for Dunganaghy, hvor de unge mennesker er blevet spottet med lys og fakler af en lokal landmand.

Landmanden observerede dem på sin grund mellem onsdag aften og torsdag morgen. Her lød meldingen, at de unge mennesker blot ønskede at hjælpe politiet med eftersøgningen i tilfælde af, at der skulle være skyllet flere pakker op med kokain.

De to pakker blev fundet onsdag morgen på standen i Dunfanaghy og Fanad og vejede ifølge politie cirka 60 kg. Hvis der virkelig er tale om kokain, som politiet formoder, vil det have en værdi af op mod 4 millioner euro, hvilket svarer til små 30 millioner kroner.

En anden gruppe unge er blevet set finkæmme kystlinjen ved Bloody Foreland i Gaoth Dobhair.

Politiet opfordrer grundejere i Fanad Head-området og andre mennesker, der bruger kystlinjen ved det nordlige Donegal, til at kontakte politiet, hvis de ser lignende pakker eller havaffald.

Samtidig opfordrer de folk til ikke at pille ved de eventuelle pakker, skulle de finde nogen.