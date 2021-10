Tophemmeligt politisk og royalt besøg til område, der kategoriseres som særligt farligt. B.T. var med på rejsen.

Sikkerhedsforanstaltningerne var helt usædvanligt skærpede, da kronprinsesse Mary og udviklingsminister Flemming Møller Mogensen besøgte Burkina Faso denne uge.

»Jeg var godt klar over, at sikkerheden ved denne tur var særligt høj. Men jeg har prøvet sådan noget før, jeg har for eksempel også været i Afghanistan,« sagde kronprinsesse Mary til B.T. i Burkina Faso.

Det var blevet indskærpet over for de inviterede danske journalister, at man hverken måtte fortælle om, hvor turen gik hen, hvor længe den varede, eller hvem der deltog.

B.T.s nternationale korrespondent, Jakob Illeborg i Kaya, Burkina Faso, torsdag den 28. oktober 2021.

Billeder og tekst fra Burkina Faso måtte helt usædvanligt først offentliggøres, efter at flyet med ministeren og kronprinsessen havde forladt Vestafrika kort før midnat afrikansk tid fredag.

Burkina Faso, der i årevis har været et højt prioritetsområde for dansk udviklingsbistand, er ligesom resten af Sahel-regionen på vej ind i en farlig og muligvis ødelæggende spiral af vold og islamistisk ekstremisme.

»Det er klart, at det er stærkt bekymrende, det vi ser her. Men så meget desto mere er der grund til, at vi er her. For vi kommer med hjælp og tilbud om samarbejde,« sagde udviklingsminister Flemming Møller Mortensen til B.T., da delegationen besøgte et center, hvor man underviser piger og kvinder i at bruge prævention.

Kronprinsesse Mary hilser på børn ved besøg på en mobil sundhedsklinik drevet af organisationen Marie Stopes International (MSI) i Kaya, Burkina Faso,

»Sahel-området står overfor en befolkningstilvækst fra 80 millioner til 140 millioner mennesker de næste tyve år. Det vil sige, at der vil komme endnu mere mangel på mange ting. Fra vand og fødevarer til job,« siger Flemming Møller Mortensen.

Burkina Faso er ligesom nærliggende Mali og Niger i stigende grad præget af islamistisk terrorisme. Islamisk Stat har for alvor gjort sit indtog i Sahel.

Som oftest myrder de mændene, og sender kvinder og børn på flugt i de landsbyer, de overfalder, og der er allerede nu op mod to millioner internt fordrevne i Burkina Faso.

Danmark er ifølge udviklingsministeren på vej med endnu en trecifret millionindsats i Burkina Faso. Men på trods af danskernes gode vilje, så bærer vinden lige nu den gale vej.

Kronprinsesse Mary taler med internt fordrevne kvinder og kvinder fra værtssamfundet i en landsby nær Kaya, Burkina Faso,

Kidnapninger, vilkårlige mord og udbredt terror tvinger tusinder på flugt. Lige nu er problemet Burkina Fasos. Der er hverken ressourcer eller husly til de mange, der flygter fra Islamisk Stat.

Delegationen beskæftigede sig med flere af Marys mærkesager, som pigers og kvinders rettigheder og seksualuddannelse. I et eksklusivt interview med B.T. fortæller kronprinsessen denne weekend, hvorfor hun bruger så mange kræfter på netop dette.

»For mig handler det om uretfærdighed. Vi kan ikke have et samfund, hvor halvdelen af befolkningen stilles ringere. Det er et stort problem, som jeg håber at kunne være med til at gøre opmærksom på,« siger kronprinsesse Mary til B.T.

I hele Sahelområdet er der et stiegnde antal terrorangreb på civilbefolkningen. Her er det en soldat fra terrorgruppen Boko Haram

Men på sigt frygtes det, at en kombination af overbefolkning, tørke som følge af global opvarmning og islamistisk radikalisering vil skubbe millioner af mennesker mod Europa.

»Det er også i vores egen interesse at forsøge at få styr på dette her. Først og fremmest gælder det jo de mange ulykkelige skæbner hernede, men vi står overfor en stor migrationsudfordring, medmindre denne svære situation kan afhjælpes,« siger Flemming Møller Mortensen til B.T.