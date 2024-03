It-giganten Apple er mandag blevet idømt en bøde på 1,8 milliarder euro (svarende til 13,4 milliarder kroner) af EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager.

Årsagen er, at Apple håndhæver et monopol i sin App Store, som er konkurrenceforvridende, og som både rammer forbrugere og dem, der tilbyder digitale tjenester via App Store.

Det gælder blandt andet musikstreamingtjenesten Spotify, som af samme årsag har anlagt sagen, der nu har ført til den kæmpestore bøde.

Spotify har klaget over, at det ifølge Apples vilkår for App Store ikke er tilladt at gøre brugerne opmærksom på, at de kan betale for abonnementer uden om Apples lukkede miljø og på den måde spare de 30 procents kommission, som Apple opkræver for betalinger af digitale tjenester i App Store.

