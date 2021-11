»Det kan godt være, at jeg på et tidspunkt skal tilbage til dansk politik.« I et eksklusivt interview med B.T. virker Margrethe Vestager åben for at forsøge at blive statsminister – på et tidspunkt.

Hun er Danmarks ubetinget største internationale politiske navn. Som EUs konkurrencekommissær er navnet Vestager gået verden rundt grundet hendes til tider ophedede kamp med techgiganterne Google, Amazon og Apple.

Undervejs er hun også blevet viceformand for EU-Kommissionen. Normalt, når danske politikere opnår sådanne udmærkelser, fører vejen videre til andre store internationale job. Men Margrethe Vestager følger sjældent den slagne vej, og måske er hun på vej med en vaskeægte politisk bombe.

Ved et arrangement i Aarhus diskuterede B.T.s udsendte og Margrethe Vestager hendes politiske fremtid, og Vestager virkede overraskende åben over for et comeback til dansk politik - og gerne i rollen som statsminister.

Margrethe Vestager i tæt snak med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

»Det ville jo først og fremmest kræve mange flere stemmer til mit lille socialliberale parti,« svarede Vestager.

Så du afviser ikke, at det kunne ske?

»Jeg har altid været meget forsigtig i forhold til at forholde mig til lige det her. For ja, jeg kan godt lide dansk politik, og jeg kan godt lide mange af menneskene i dansk politik. Men lige nu har jeg et ret attraktivt job,« svarede Margrethe Vestager, der på denne måde synes at plante et sprængfarligt politisk frø.

Politisk kommentator Søs Marie Serup mener, at udmeldingen er bemærkelsesværdig, og at den lidt dobbelttydige besked er kalkuleret.

»Det her er typisk Margrethe Vestager. Hun modner den lige. Det var præcist det samme, hun gjorde, da hun ville være kommissær. Det med at lade forstå, at det kunne da være en mulighed, og så lade den melding ligge og simre. Hun har en ufattelig stor kreds af følgere i Danmark, der så træder i karakter og arbejder for hendes sag. Man skal aldrig sige aldrig, når det gælder Margrethe Vestager,« siger Søs Marie Serup.

Der var engang. Daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt med Margrethe Vestager og Lene Espersen i 2011. Både Helle Thorning og Lene Espersen er siden gået på tidlig politisk pension, mens Margrethe Vestagers karriere har taget yderligere fart.

Efterfølgende har B.T. fået mulighed for at uddybe spørgsmålet om et muligt chokcomeback til toppen af dansk politik. Hvad skal der til, for at Margrethe Vestager vender hjem og går efter statsministerposten?

»Når man er fra et lille parti, og man ser på historien, så må man være realistisk og sige, at det med at have en radikal statsminister, det er undtagelsen, der bekræfter reglen,« siger Margrethe Vestager.

Hun anerkender altså, at opgaven med at blive statsminister vil blive alt andet end let. Det kan Vestager have ret i. Der har kun været tre i historien: Erik Scavenius, Carl Theodor Zahle og Hilmar Baunsgaard. Men det betyder jo ikke, at det ikke er forsøget værd, eller at hun ikke har tænkt sig netop at være den undtagelse.

Margrethe Vestager kunne jo uden problemer være veget uden om spørgsmålet. Hun kunne have sagt, at hun har aftjent sin politiske værnepligt i Danmark, eller at hun bare ikke vil diskutere sin egen jobfremtid.

Margrethe Vestager holder tale i Strasbourg. Hun er et varmt politisk navn, også internationalt.

Politisk kommentator Søs Marie Serup mener, at Margrethe Vestager udmærket ved, hvad hun laver, når hun melder sådan ud. Timingen er ifølge Serup ganske god.

»Tiden er jo på mange måder moden til, at en superstjerne træder ind i dansk politik. Og Margrethe Vestager er nok den største politiske stjerne, vi har. Tiden er nok også moden til et lidt mere internationalt udsyn efter mange år med en lidt Morten Korchsk tilgang. Det er hun også leveringsdygtig i. Det ville være ubegribelig interessant, hvis Margrethe Vestager meldte sin tilbagekomst. Der ville være mange på Christiansborg, der tænkte 'åh nej', men endnu flere i befolkningen, der ville være stærkt begejstrede,« siger Søs Marie Serup.

Margrethe Vestager viste i sin tid som økonomi- og indenrigsminister i Helle Thorning-Schmidts regering, at hun er god til at få det, hun vil have. Hun fik undervejs tilnavnet Margrethe den 3., og hun kaprede jo også efterfølgende den attraktive post som EU-kommissær, hun havde ladet forstå, at hun gerne ville have.

I EU-maskinen har hun ry som dygtig, viljestærk og ofte lidt arrogant. En dame, der får, hvad hun vil have.

Margrethe Vestager smiler. Hun sidder i sit kommissærkontor i Bruxelles med et stort EU-flag placeret bag sig. Hun fortæller, at livet som international, politisk superstjerne såmænd ikke er så glorværdigt.

»Min hverdag er egentlig ret almindelig. Når jeg går ind i en butik for at købe ind til køleskabet, så føler jeg mig på ingen måde mere magtfuld end andre. Jeg er del af et større system,« siger Margrethe Vestager til B.T.

Margrethe Vestager under handelsforhandlinger mellem EU og USA i 2021.

Hun anerkender dog, at hendes internationale stjerne har været for stærkt opadgående.

»Det er klart, at der følger noget med jobbet, og undervejs er der vel også nogle, der forhåbentlig synes, at det er o.k., at jeg har det job. Men på mange måder, så ligner det livet, også som det var for ti år siden. Jeg kan stadig gå på gaden, passe mit arbejde og prøve at se familien og de store børn.«

B.T. forholder Margrethe Vestager, at det er svært ikke at læse det, hun siger, som om det kunne være et forsøg værd at vende tilbage til Danmark og gå efter statsministerposten?

»Jeg har aldrig brændt broerne til dansk politik, fordi jeg synes rigtig godt om dansk politik. Livet det er langt, og det ville da også være en mærkelig ting at sige, at det kunne jeg ikke drømme om,« svarer Vestager.

Men så langt er livet heller ikke, og i Danmark er toppolitikerne ofte ikke særlig gamle. Margrethe Vestager er 53 år. Hun sidder midt i sin anden periode som kommissær, der slutter i 2024, og hun er ikke mindst i sit politiske zenit. Hvis denne status skal udnyttes, så skal der smedes, mens jernet er varmt. Om hun vil smede, får B.T. dog ikke ud af hende.

Det er vanskeligt at overskue, hvad hendes tilbagekomst ville betyde for dansk politik og hendes eget parti. Hun er af en sådan kaliber, at det ville kunne flytte politiske, teutoniske plader og skabe et veritabelt politisk jordskælv.

Men Margrethe Vestager er noget så sjældent som en afholdt og anerkendt politisk kapacitet i både ind- og udland, og de vokser altså ikke på træerne.

»Hvis vi taler i fodboldsprog, så ville Vestagers tilbagekomst til dansk politik jo netop ikke være Messi til Paris Saint-Germain, men mere Ronaldo tilbage til Manchester. Det ville ikke være ubesværligt særligt for hendes eget parti, men det ville afføde en masse respekt, for der var mange andre løsthængende frugter, hun kunne vælge,« siger Søs Marie Serup til B.T.

Margrethe Vestager siger, at hun er fuldt ud optaget af sit travle arbejde i Bruxelles, men hun har tidligere med dygtighed formået at slå til på de rigtige tidspunkter i egen politisk karriere.

Danmark står midt i en politisk opbrudstid, særligt omkring den politiske midte. Undervejs i vores snak refererer Vestager flere gange til sin verden, som den så ud for ti år siden. Hun bedyrer, at meget på mange måder er det samme.

»Og sådan må det i virkeligheden også gerne være om ti år,« siger hun.

Men hendes cv fortæller en anden historie. For ti år siden kunne ingen have forudset, hvilken afgørende rolle i udbygningen af det morderne EU præstedatteren fra Ølgod skulle få. Og det er bestemt ikke umuligt, at de næste ti år vil byde på flere politiske overraskelser, endda at der på selvsamme cv vil stå statsminister.

»Det kan da godt være, at jeg på et tidspunkt skal komme tilbage til dansk politik. Lige nu har jeg bare rygende travlt med et spændende job hernede,« siger Margrethe Vestager til B.T.