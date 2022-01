»Jeg tænkte bare på min søn og på, om jeg nogensinde ville se ham igen.«

Amerikanske Wesley Patterson stod søndag formiddag på sit badeværelse, da hans kæreste pludselig bankede på døren og sagde, at hun havde set flammer komme ud af en lejlighed i deres opgang.

Det fortæller han til New York Times.

Få øjeblikke senere var deres egen lejlighed fyldt med røg. Og de måtte kæmpe for at kunne trække vejret.

Kraftig røg væltede ud af bygningen, efter branden brød ud søndag. Foto: Tanisha Ashe Vis mere Kraftig røg væltede ud af bygningen, efter branden brød ud søndag. Foto: Tanisha Ashe

Det var de ikke ene om. For den voldsomme brand, der var brudt ud – sandsynligvis antændt af en elektrisk radiator – spredte sig hurtigt til hele lejlighedsbygningen, der ligger i New York-bydelen Bronx.

Mindst 19 mennesker, hvoraf ni er børn, er indtil videre omkommet, og mange flere ligger indlagt med alvorlige og livstruende skader.

»Tallene er fuldkommen rædselsfulde,« siger byens borgmester, Eric Adams, og tilføjer:

»Det bliver en af de værste brande, som vi har været vidne til i nyere tid.«

Inde i en af lejligheden søgte Wesley Patterson sammen med sin kæreste og hendes bror hen mod et vindue for at komme væk fra røgen, men da han rakte ud for at åbne det, brændte han sine hænder, da rammen var ophedet.

Da det til sidst lykkedes dem at få det op, stak han hovedet ud – og råbte om hjælp.

»Jeg råbte: 'Please, hjælp mig. Please, kom og red os,« fortæller han til New York Times og forklarer, at de ikke kunne flygte ud gennem deres dør, da der blot væltede mørk røg ind fra gangen, når de forsøgte at åbne den.

»Jeg tænkte bare på min søn og på, om jeg nogensinde ville se ham igen.«

Til sidst lykkedes det brandvæsnet at hejse en stige op til dem, og brandfolk fik hevet Wesley, kæresten og broderen ud af vinduet og i sikkerhed.

Billeder og videoklip fra steder viser også, hvordan andre blev reddet ud af deres lejligheder gennem deres vinduer, mens røgen bølgede ud. Blandt andet ser man på et klip, hvordan en brandmand redder en helt lille baby ud.

Det lille barn holdt brandmanden tæt ind til sig med sin ene arm, mens han baglæns kravlede forsigtigt ned ad en lang stige mod sikkerhed.

I en anden lejlighed på fjerde sal blev 50-årige Stephan Beauvogui også vidne til den tragiske og voldsomme brand.

Til norsk TV 2 fortæller han, at det lykkedes ham og hans hustru og tre sønner på seks og ni år at flygte ned ad trappegangen, uden de kunne se, hvor de var, da røgen var så tæt.

Andre af deres naboer var ikke lige så heldige. Fire af deres nabobørn er sendt på sygehuset, og det seneste, han har hørt, er, at en af dem er afgået ved døden.

»Hvad skal jeg sige til mine børn nu? I morgen kommer de til at spørge: 'Far, hvor er mine venner?',« siger han med tårer i øjnene.

Bygningen, som branden opstod i, er fra 1972, og den blev opført uden udvendige flugt- og brandtrapper.

Beboerne kunne derfor kun benytte sig af indendørs trappeopgange til at komme ud.