Først den ene vej og så den anden vej.

Det var noget af en karruseltur, som gæsterne fik sig i den amerikanske forlystelsespark Rye Playland.

For en fejl på 'Music Express'-karrusellen fik den til at køre hurtigt baglæns. Det skriver New York Post.

Den tætpakkede karrusel kørte baglæns i cirka 10 minutter, før det lykkedes personalet at få den stoppet.

En video på TikTok viser, hvordan karrusellen kører baglæns i et højt tempo. Foto: TikTok Vis mere En video på TikTok viser, hvordan karrusellen kører baglæns i et højt tempo. Foto: TikTok

En video fra det sociale medie TikTok viser, hvordan bekymrede medarbejdere og gæster hjælpeløst ser på, mens karrusellen kører baglæns i et højt tempo.

Man kan sågar høre tilskuere råbe højt om, hvor 'vanvittigt' hurtigt karrusellen kører.

»Der er derfor, man ikke skal køre i disse forlystelser,« lyder det fra en anden tilskuer i baggrunden af videoen.

Turoperatøren forsøgte at bremse forlystelsen ved at bruge nødstoppet. Dog uden held.

Efterfølgende tilkaldte man yderligere personale, der måtte afbryde strømmen for at standse den vilde karrusel.

Ingen kom til skade i forbindelse med den vilde karruseltur. Men forlystelsen er i øjeblikket lukket.