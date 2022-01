I weekenden brød vulkanen Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai ud under havet og har vendt op og ned på situationen på østaten Tonga i Polynesien.

Efterfølgende har det været svært at klarlægge omfanget af udbruddets skader, da både telefon- og internetforbindelsen har været nede.

Og netop den manglende mulighed for at komme i kontakt med sine kære, har skabt stor bekymring blandt pårørende til tonganere. Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt The Guardian og Aljazeera.

Det gælder blandt andre Seini Taumoepeau, en tongansk-australsk kunstner og aktivist, der er bosat i Sydney.

Hun har i dagene siden ikke kunnet finde ro og har kun sovet få timer om natten. Særligt er det hendes onkel, som er lam og sidder i kørestol, hendes tanker kredser om.

»Jeg har slet ikke hørt noget. og har ikke mulighed for at kontakte ham. Normalt hører jeg fra ham dagligt, hvor vi er i kontakt via Messenger – ikke kun, fordi han er en handicappet person, men også fordi mine forældre allerede er gået bort, så han er min forælder,« fortæller hun til The Guardian.

Hun trøster sig med, at onklen heldigvis er en 'vigtig person', når det kommer til Tongas hierarkiske sociale system.

»Der er folk, der er stærkt forpligtet til at hjælpe ham, selv i en tsunami. Så det er meget heldigt – det er en kulturel forpligtelse,« fortæller Seini Taumoepeau.

Foruden, at de pårørende må leve i uvished om, hvordan deres kære har det, truer internetmanglen også – ifølge Aljazeera – de tonganere, der er afhængige af økonomisk hjælp fra slægtninge langvejsfra.

Ifølge nyhedsbureauet AFP kan genopretningen af telefon- og internetforbindelse tage op til to uger.

Søndag sagde New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, at der ikke var bekræftet nogen tilskadekomne i forbindelse med udbruddet, men at situationen stadig var »meget bekymrende« i Tonga.

Vulkanudbruddet udløste tsunamiadvarsler halvvejs rundt om jordkloden, herunder i Fiji, Vanuatu, Chile, Samoa, Australien, New Zealand, Japan, Hawaii og Alaska i USA.

Truslen om tsunamier blev afblæst søndag, men der er fortsat risiko for stærke eller usædvanlige strømme i havet. Mandag morgen, lokal tid, lød meldingen, at et nyt udbrud fra vulkanen var registreret – en melding, der dog efterfølgende blev trukket tilbage.

Der bor omkring 106.000 indbyggere i Tonga – og ingen dødsfald er registreret som følge af udbruddet.