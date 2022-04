En frygt for en helt bestemt besked har bredt sig blandt mange unge mænd i Rusland.

Det russiske militær har nemlig påbegyndt indkaldelsen til den militære værnepligt til dette forår.

Planen er, at 134.500 skal aftjene deres værnepligt, men set i lyset af krigen i Ukraine, skaber det bekymring blandt mange russere. Det skriver The Washington Post.

Avisen skriver, at den russiske forsvarsminister Sergei Shoigu har sagt, at ingen af de kommende værnepligtige i denne runde vil blive brugt til at forstærke de russiske tropper i Ukraine.

Forsvarsministeren fortæller, at de værnepligtige vil blive sendt hjem efter deres etårige tjeneste for Rusland.

Den russiske forsvarsminister Sergei Shoigu siger, at de kommende værnepligte ikke bliver sendt til frontlinjen i Ukraine. Det er der dog mange russere, der ikke stoler på. Vis mere Den russiske forsvarsminister Sergei Shoigu siger, at de kommende værnepligte ikke bliver sendt til frontlinjen i Ukraine. Det er der dog mange russere, der ikke stoler på.

Men på trods af den udmelding fra Sergei Shoigu er der stadig bekymring i Rusland.

Menneskerettighedsgrupper beretter, at siden Rusland invaderede Ukraine 24. februar, har de modtaget byger af opkald fra unge mænd og deres familier, der søger juridisk hjælp til at undgå værnepligten.

»Mængden af ansøgninger er enorm. Mange flere sammenlignet med tidligere indkaldelser,« siger en advokat, der arbejder i en juridisk gruppe, som hjælper russere med at navigere i lovene om værnepligt og kontrakttjeneste i Rusland.

Advokaten talte på betingelse af anonymitet til avisen, da Rusland for nylig har indført nye love, der kan give fængselsstraf for at 'miskreditere' den russiske hær.

Dét, den russiske hær søger, er russiske mænd i alderen mellem 18 og 27 år, som skal aftjene ét år i uniformen.

Hvis man ignorerer sin indkaldelse, kan det medføre store bøder og fængselsstraffe på op til to år.

Ifølge International Institute for Strategic Studies består den russiske hær af 280.000 regulære soldater, som kan suppleres af 45.000 specialoperationsstyrker og 50.000 luftbårne styrker.

Alt i alt råder Rusland over 900.000 militært mandskab – plus en mobiliseringsreserve på to millioner tidligere værnepligtige.