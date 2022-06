Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet i Stockholm har tirsdag morgen affyret skud mod en mand.

Det er sket ved en metrostation i den nordvestlige del af den svenske hovedstad, ved Kista.

Det skriver flere svenske medier.

Manden er kørt til sygehuset med skader. Han er ifølge politiet ved bevidsthed og i stand til at tale.

Forinden skulle han have opført sig aggressivt over for rejsende og vagter ved den såkaldte tunnelbanestation. I hvert fald en passager skulle være blevet slået af manden. Alarmopkaldet kom kl. 6.40.

Det vides ikke, hvor manden er blevet ramt af politiets skud.

»Det kan jeg ikke udtale mig om. Der opstod en situation, som gjorde, at betjenten anvendte sit tjenestevåben,« siger politiets talsmand, Per Falhström.

Kun en enkelt betjent skulle have affyret skud, da de ankom til stedet og mødte manden uden for metrostationen.

Politiet har indtil videre indledt en forundersøgelse i forhold til mordforsøg, grov vold og vold mod tjenestemand i funktion.

Opdateres …