En mand blev fundet død i sit hjem – omgivet af flere end 100 slanger. Mange af dem var giftige, oplyser myndighederne.

Manden blev funder i staten Maryland i USA af politifolk, som var rykket ud til den 49-åriges hjem, efter at en nabo havde set en mand ligge bevidstløs på gulvet. Det skriver New York Post.

Han var gået over til naboen hus for at se, hvad der var galt. Han havde nemlig ikke set sin nabo i over en dag. Det oplyser sherifkontoret i Charles County i en udtalelse.

Udrykningfolk fra brandvæsenet trængte ind i bygningen, hvor de med det samme kunne erklære manden død.

Charles County says it found 125+ snakes in a Pomfret, MD man's home. The man was found dead yesterday. No cause of death given yet. County says neighbors had no idea the snakes were even there. Some were venemous, some weren't. (@wusa9 link: https://t.co/tGfps4cJaj) pic.twitter.com/VWkpgOdn9u — John Henry (@JohnHenryWUSA) January 20, 2022

Politiet fandt ingen spor, der tydede på en forbrydelse, og liget blev derefter bragt til obduktion.

Men politiet opdagede over 100 slanger af forskellige slags inde i hjemmet. Mandens nabo anede intet om slangerne.

Jennifer Harris, der er talsmand for Charles County Animal Control, fortæller til tv-stationen WUSA9, at hendes folk havde sat mærker på over 125 slanger.

Hun fortalte dog også, at naboerne ikke behøvede at frygte noget.

En burmesisk pytonslange ligger i græsset i en feriepark i Florida, USA. (Arkivfoto) Foto: RHONA WISE Vis mere En burmesisk pytonslange ligger i græsset i en feriepark i Florida, USA. (Arkivfoto) Foto: RHONA WISE

»Vi har ikke set, at nogen af slangerne ikke var låst forsvarligt inde, eller at de kunne slippe fri,« sagde hun.

En burmesisk pytonslange, der var over fire meter lang, var det største dyr i hjemmet.