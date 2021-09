En amerikansk mand fik sig lidt af et chok, da han snublede over noget ved siden af en gravsten.

Manden havde trådt i noget hår, der stak ud af gravstenen, hvilket i sig selv er besynderligt, da gravstenen er over 100 år gammel.

Det skriver New York Post.

»Da jeg første gang så det, var jeg chokeret. Jeg var ikke helt sikker på, hvad jeg så, var ægte,« siger den 37-årige mand i en TikTok-video, der har fået 1,5 millioner visninger.

Ved nærmere eftersyn kunne manden så se, at det ganske rigtig var en Halloween-lignende paryk, der lå og stak ud af gravstenen.

Hvordan det er sket vides endnu ikke. Hovedpersonen selv har dog en teori.

Han tror nemlig, at det nærtliggende træ er årsagen til det uhyggelige fund, da roden er så stor, at den går ind over graven. Derfor tror han, at den har været medvirkende til at grave nogle underjordiske rester op mod overfladen.

Han planlagde derfor at gå tilbage til gravstedet for at tage et hårluns, som han kunne aflevere til retsmedicinsk afdeling for at afgøre om håret er ægte.

Dagen efter var håret dog tilbage i gravpladsen. Derfor får han og alle de nysgerrige følgere nok ikke af vide, om hvad det uhyggelige syn skyldtes.