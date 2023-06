Det skulle have været en sådan hyggelig tur til et populært slot for at fejre deres netop færdiggjorte uddannelse.

Men det endte dybt tragisk.

To amerikanske kvinder ved navn Eva Liu på 21 år og Kelsye Chang på 22 år var i sidste uge taget til Neuschwanstein Slot i det sydlige Tyskland for at fejre deres universitetsuddannelse.

Men der mødte de en amerikansk mand på 30 år, der tydeligvis havde onde tanker.

De tyske myndigheder kommer i The Guardian med en gennemgang af, hvad de mener, der er sket:

Manden havde lokket både Eva Liu og Kelsye Chang ud på en skovsti nær slottet.

Her overfaldt han pludselig Eva Liu, som han begik et seksuelt overgreb imod.

Kelsye Chang forsøgte at hjælpe sin veninde, men manden skubbede hende ud over en skråning.

Herefter krænkede han Eva Liu, inden han også skubbede hende ud over skråningen.

Hun faldt cirka 50 meter, og selv om redningsfolk kom hende til undsætning, døde hun på vejen til hospitalet i en helikopter.

Kelsey Chang slap dog mere nådigt.

Hun blev indlagt på et hospital med skader efter faldet, men hun er stadig i live.

Tysk politi har anholdt den 30-årige mand, der er sigtet for drab og drabsforsøg.

»Politiet fængslede den formodede gerningsmand anklaget for drab og drabsforsøg,« skriver britiske medier.

Nu venter retssagen mod den fængslede mand.