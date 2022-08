Lyt til artiklen

»Er han i live?«

På en nylig offentliggjort video fra et kropsbåret politikamera kan man høre en amerikansk politimand spørge sine kollegaer, om den mand, de har i deres varetægt, er levende.

Manden bliver holdt nede af en række politimænd på jorden, efter han er blevet stoppet på gaden.

Her løb manden rundt kun iført sokker og undertøj, da politiet i Salt Lake City i USA konfronterede ham og forsøgte at tilbageholde manden.

Manden forsøgte at gøre modstand.

Men det skulle han altså ikke have gjort, for modstanden betød, at flere betjente holdt ham i et fast greb, viser videoen fra den 14. august, som altså nu har ramt offentligheden. Det skriver The Washington Post.

Den 35-årige mand døde omkring en time efter optagelserne.

En uafhængig politimyndighed er nu i færd med at undersøge sagen nærmere på baggrund af optagelserne fra kropskameraet. Alle de involverede holder orlov, mens undersøgelserne pågår.

En talsmand fra politiafdelingen fortæller, at episoden var meget voldelig og farlig situation for mændene i tjeneste.

»Den mistænkte nægtede at adlyde politiet og forsøgte at gribe ud efter deres pistoler,« siger talsmanden blandt andet.

Manden har muligvis haft mentale problemer ifølge den person, der foretog alarmopkaldet.

Salt Lake City Police siger desuden i en erklæring, at man arbejder på at evaluere procedurer vedrørende netop denne type mennesker, som udgør en støt stigende procentdel af politiets arbejde.