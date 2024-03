En 68-årig mand er tirsdag død i en skiulykke i Frankrig.

Ifølge flere internationale medier er der tale om en 68-årig britisk mand, der er afgået ved døden efter at være kørt ind i et træ.

Ulykken skete i det franske skiresort Avoriaz.

Manden skal angiveligt have drejet voldsomt i forsøget på at undgå at ramme ind i en gruppe skiløbere.

Det skriver det britiske medie Mirror.

I stedet endte han så med at kollidere med et træ i høj fart.

Daily Mail skriver dog, at manden allerede havde mistet kontrollen på pisten på grund af de isglatte forhold.

Ifølge Mirror var manden livløs, da der ankom redningspersonale til stedet, og han blev erklæret død kort tid efter.

Den 68-årige mand er angiveligt endnu ikke identificeret.