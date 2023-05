En amerikansk 46-årig mand er blevet anholdt for overfald, efter en video er dukket op på det sociale medie TikTok.

Videoen viser, hvordan manden gentagne gange slår en af sine kvindelige ansatte, råber fornærmelser af hende og truer med at fyre hende.

De voldsomme begivenheder udspillede sig i tirsdags omkring klokken 12.30 på en ejendom under renovation i det nordlige Phoenix i delstaten Arizonas.

Det er angiveligt nogle ridsede skabe i forbindelse med renovationsarbejdet, der får manden til at se rødt og gå amok på den kvindelige elektriker.

En ansat filmede hele overfaldet på sin mobiltelefon og lagde det efterfølgende ud på TikTok.

»Få hende ud af min bygning nu, fandens tæve,« lyder et af de mange vrede udbrud, manden kommer med.

I videoen kan man også se, hvordan de andre ansatte forsøger at forsvare kvinden, men manden insisterer på, at det er hendes skyld. De andre ansattes reaktioner på episoden får også manden til at kalde dem for 'fandens værdiløse.'

Optagelserne af det chokerende overfald er efterfølgende blevet delt på tværs af sociale medier, hvor flere brugere kritiserer politiet for ikke at arrestere manden. Det skriver flere amerikanske medier, herunder New York Post og CNN.

Den hidsige kritik har ført til, at Phoneix Police torsdag måtte udsende en officielt udtalelse på Twitter, hvori man afviser alle rygter om politiets manglende handling i sagen.

»En af vores betjente reagerede på opkaldet, tog rapport og anholdt manden for overfald,« lyder det i tweetet.

Manden er efterfølgende blevet løsladt, men politiet anbefaler anklagemyndigheden at rejse tiltale i sagen.