Meldingen bragte stor glæde ved den ellers sørgelige mindehøjtidelighed i Kuala Lumpur.

»Uanset om det er 10 eller 20 år, så vil vi – så længe vi lever – aldrig hold op med at presse på for at finde sandheden,« som kinesiske Bai Zhong sagde ifølge AP.

Hans hustru forsvandt for ti år siden ombord på MH370, der aldrig er blevet fundet.

Og selvom søndag var en trist dag, hvor flere pårørende mødtes for at mindes i Kuala Lumpur, var der altså også grund til glæde.

Pårørende samledes i Kuala Lumpur søndag. Foto: Nazri Mohamad/EPA/Ritzau Scanpix

For søndag meddelte myndighederne i Malaysia, at man muligvis vil iværksætte en ny eftersøgning af den forsvundne fly.

Som landets transportminister, Anthony Loke, sagde:

»Regeringen er stålfast i at få lokaliseret MH370. Vi håber virkelig på, at kan finde flyet og levere sandheden til de pårørende.«

Det var 8. marts, at de 239 personer ombord på flyet lettede fra Kuala Lumpur med kurs mod Beijing.

Der er fundet flere vragrester, men det vides ikke med sikkerhed, om de stammer fra MH370. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Kort efter afgang forsvandt MH370 på radaren over Det Indiske Ocean, og det er aldrig blevet opklaret, hvad der skete.

Selvom teorierne har været mange. Og selvom mulige vragdele er blevet fundet.

Ifølge malaysiske The Sun har transportminister Anthony Loke inviteret det amerikanske selskab Ocean Infinity til et møde, hvor de skal fremlægge et forslag til det nye eftersøgning.

Den seneste eftersøgning af flyet sluttede i 2018, og regeringen har tidligere gjort det klart, at man kun vil genåbne endnu en af slagsen, hvis der er grobund for positive resultater på baggrund af spor eller nye teknikker.

Og det skulle der være nu.

»Jeg er glad for, at der fremskridt i den nye research og de nye teknologier, der er blevet præsenteret for os,« siger Anthony Loke ifølge The Sun.

De økonomiske forudsætninger skal dog først afklares. Ikke mindst i forhold til det videre forløb, hvis det rent faktisk lykkes at finde MH370.

Men medier beskriver det som en formalitet, at den nye eftersøgning vil blive godkendt.