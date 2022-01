Festinvitationen blev sendt bare fire dage efter, at Hannah Bradys kun 55-årige far døde af covid-19.

»På det tidspunkt vidste alle, at det ville være forkert at tage til fest. Så hvordan kan dem, der leder landet, have tænkt, at det var i orden? Det er nok det mest beskæmmende eksempel på, at der findes 'en regel for dem og en anden for alle os andre',« siger hun.

Som talsperson for en britisk forening for coronaefterladte, Covid-19 Bereaved Families, er hun – som mange andre – rystet over de seneste afsløringer af Boris Johnsons tendens til at feste i større forsamlinger, mens landet har været underlagt strikse coronarestriktioner. Det siger hun til Guardian.

Tv-stationen ITV har således netop fremlagt en mail fra Boris Johnsons ledende privatsekretær, Martin Reynolds, der 20. maj 2020 inviterede til fest i haven ved premierministerens embedsbolig i Downing Street 10 samme aften. Med de afsluttende ord »medbring jeres egen sprut.«

Det står der i mailen Mailen er sendt 20. maj 2020 fra Boris Johnsons ledende privatsekretær, Martin Reynolds, til over 100 medarbejdere i Downing Street 10. Heri står der: »Hej allesammen. Efter en utrolig travl periode, tænkte vi, at det kunne være rart at få det bedste ud af det dejlige vejr og få nogle drinks, hvor vi holder afstand, i Nummer 10s have i aften. Slut jer til os kl. 18, og tag jeres eget sprut med.«

Få timer forinden havde den daværende kulturminister Oliver Dowden på den selvsamme dag ved et pressemøde indskærpet over for befolkningen i Storbritannien, at de kun »kunne mødes med én anden person uden for egen husstand på et udendørs offentligt sted med to meters afstand«.

Der var mindst 40 mennesker med til festen i Downing Street, heriblandt Boris Johnson og kæresten Carrie Johnson.

For Hannah Brady er der endnu en detalje, der gør hende forarget.

»For at gøre det endnu værre sad jeg i september sidste år i samme have og kiggede premierministeren i øjnene, da jeg fortalte ham, hvordan min far døde. Han fortalte mig, at han 'havde gjort alt, hvad han kunne' for at beskytte min far, vel vidende at han på præcis samme sted havde festet den dag, min fars dødsattest blev underskrevet,« siger Hannah Brady:

Det var i haven ved embedsboligen Downing Street 10, som Boris Johnson her ses forlade, at festen fandt sted. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Det var i haven ved embedsboligen Downing Street 10, som Boris Johnson her ses forlade, at festen fandt sted. Foto: DYLAN MARTINEZ

»Jeg bliver dårligt bare af at tænke på det.«

B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg mener, at netop sådan en fortælling er med til at sætte et umådeligt pres på Boris Johnsons politiske liv.

»Hvis man er en pårørende til nogle af dem, der var meget syge – og det er der mange, der er – virker det jo næsten som at blive spyttet i ansigtet, når det nu kommer frem. Regeringen tager sit alvorlige ansigt på og opfordrer alle til at blive hjemme for derefter at gå direkte over til en fest i Downing Street,« siger han:

»Det vil typisk være sådan noget, der kan være med til at bringe en leder til falds. Det har potentiale til at ydmyge Boris Johnson.«

I Storbritannien hagler kritikken da også – igen – ned over den pressede premierminister, der allerede er ved at blive undersøgt for at have holdt mindst en håndfuld lignende fester under coronanedlukningerne.

Labourleder Angela Rayner mener, at han burde »skamme sig«.

»Det er frygteligt, men vi har nu fået bevis for, at ikke bare er Boris Johnsons løgne ved at indhente ham, vi kan også se, hvordan vi har fået besked på at følge reglerne, mens 'Nummer 10' på foragtelig vis bryder dem.«

Ifølge BBC var der dog også vantro i regeringens inderste kredse, da mailen blev sendt ud i maj 2020. Mediet har kendskab til, at stabsmedlemmer blandt andet skulle have reageret med:

»Er det her oprigtigt ment?«

»Hvorfor opfordrer Martin (Reynolds, red.) til at vi skal masseforsamles i haven?«.

Jakob Illeborg vurderer videre, at man selv i Boris Johnsons eget konservative parti er ved at have fået nok af skandalerne.

»Mange konservative mener, at han har håndteret mange ting skidt, efterhånden som detaljerne om de seneste par år er kommet frem. Der er i stigende grad en tragikomisk situation omkring ham, og det kan blive meget svært at bortforklare, hvordan en fra hans eget kontor har sendt en mail ud, hvor der står 'medbring jeres egen sprut' midt i en alvorlig nedlukning,« siger Jakob Illeborg.

Spørgsmålet er så om partifællerne er klar til at gribe chancen og stikke efter Boris Johnsons politiske hjerte lige nu.

»Hvis nogen vil ham til livs politisk, er det muligt. Men vil de det – er de konservative klar med en udfordrer til Boris Johnson, som de kan være sikre på vil kunne vinde et valg? Det virker til, at han lige nu lever allermest på, at der ikke er nogen, der er klar til at gøre ham færdig. Men det betyder jo ikke, at han sidder sikkert i sadlen, eller at respekten er voksende,« siger han:

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i London Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i London

»De næste dage vil vise, om man er interesseret i at tage den nu eller gemme det nye skyts til arsenalet og bruge det hele senere.«

Da Boris Johnson mandag blev spurgt ind til festen 20. maj, afviste han at svare. Han henviste i stedet til den igangværende undersøgelse af de mange fester, der tilsyneladende er blevet holdt på regeringsniveau i de forgange coronaår.