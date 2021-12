En æske, der vejer 16 kilo, er fundet under den piedestal, hvor en statue af den amerikanske general og øverstkommanderende for Sydstatshæren Robert E. Lee tidligere har stået.

Fundet af æsken 27. december har skabt stor glæde blandt historikere og embedsmænd, der håber, at den indeholder ganske særlig information fra datiden.

Det skriver The New York Times.

I et tweet skriver guvernør i Virginia, Ralph Northam.

Her er det røntgenbillede, der er blevet lavet af den æske man senest har fundet, som har ligget under en statue af General Robert E. Lee. Foto: - Vis mere Her er det røntgenbillede, der er blevet lavet af den æske man senest har fundet, som har ligget under en statue af General Robert E. Lee. Foto: -

'De har fundet den! Det her er sandsynligvis den tidskapsel, alle har ledt efter.'

Nu venter guvenøren, historikere og arkæologoer blot på et svar på, om det er den særlige tidskapsel, som de længe har ledt efter.

I kapslen, der angiveligt skulle være fra 1887, skulle der være gemt beretninger om mindeværdige hændelser inklusiv et foto af Abraham Lincoln i sin kiste.

I sidste uge fandt man en anden æske. Den forvirrede dog konservatorerne, der mistænker, at den er efterladt af de arbejdsfolk, der byggede statuen.

Æsken fra sidste uge indeholdt nemlig blot en såkaldt almanak fra 1875, en skønlitterær bog, en britisk mønt, et katalog, et brev og et fotografi af James Netherwood, der var stenhuggermester og arbejdede på Robert E. Lee-piedestalen.

Røntgenbilleder af æsken viser, at den, ifølge eksperter, skulle indeholde mønter, bøger, knapper og ammunition fra borgerkrigen. Det skriver guvernør Ralph Northam på Twitter.