Han måtte kæmpe i 25 minutter. Men så var krabaten også hevet på land.

Den britiske lystfisker Andy Hackett fangede en kæmpe karpe under besøget på BlueWater Lakes, et fiskeri i Frankrigs Champagne-region.

Fisken havde fået kælenavnet 'Guleroden', og den vejede over 30 kilo. Giganten menes at være den næststørste af typen, der nogensinde er blevet fanget. Det skriver CNN.

Med sin tydelige orange farve er den guldfiske-lignende fisk nem at få øje på, når den svømmer under vandets overflade.

Andy Hackett med sin store fangst op over 30 kilo. Foto: BlueWater Lakes Vis mere Andy Hackett med sin store fangst op over 30 kilo. Foto: BlueWater Lakes

'Guleroden' har imidlertid været svær at fange. Men Hackett fangede fisken – en hybrid af en læderkarpe og en koi-karpe – 3. november 2022, da han besøgte søen.

»'Guleroden' er så tydeligt orange, at man simpelthen ikke kan gå forbi den uden at bemærke den,« fortæller Hackett til BBC.



»Den er en meget søgt fisk, men ikke mange har fanget den,« siger han.

BlueWater Lakes giver private kunder et område, hvor de kan fange en af deres mange fisk på mere end 22,7 kilo. Nogle af de tungeste vejer endda over 40 kilo.

»Vi satte 'Guleroden' ud i søen for over 20 år siden. Den er noget særligt for vore kunder at forsøge at få på krogen. Siden da er den vokset mere og mere, men den bliver ikke fanget særlig tit,« siger manageren Jason Cowler til avisen Daily Mail.

Efter Hackett fangede 'Guleroden', blev hun sat ud i søen igen.

Fiskeriet har nemlig en 'ikke beholde'-ordning, så ingen fisk må lade livet, men sættes tilbage i søen efter lystfiskernes fangst.