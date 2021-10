En flok lyserøde delfiner er blevet set omkring en kilometer fra stranden Samila Beach i Songkla – der ligger i provinsen af samme navn i det sydlige Thailand.

Der var mindst tre af de lyse delfiner, blandt den flok på 6-7 stykker, der dykkede for øjnene af Palakorn Nakarabandid, som var ude at paddelboarde.

Han var så heldig, at han optog en video af delfinerne med sin mobiltelefon. Det skriver Bangkok Post.

De kaldes kinesiske hvide delfiner, selvom farven nærmest er lyserød. Den får de, fordi de røde blodårer tæt ved overfladen af deres hud giver dem det lyserøde skær.

Palakorn Nakarabandid blev henrykt over at se lyserøde delfiner i Thaibugten. Han er overbevist om, at det er resultatet af en genskabning af de naturlige omgivelser i bugten.

Det er dog ikke det eneste sted, man har set en opblomstring af de lyserøde delfiner.

Også i farvandet ud for Hong Kong har man det sidste år set de sjældne delfiner. De var ellers så godt som forsvundet fra området i en årrække.

Tilbagegangen for disse marinepattedyr skyldes øget forurening og tabet af levesteder som følge af havnen.

De lyserøde delfiner er blevet set både i Thailand og ud for Hong Kong det seneste år. Foto: Hong Kong Dolphin Conservation Society Vis mere De lyserøde delfiner er blevet set både i Thailand og ud for Hong Kong det seneste år. Foto: Hong Kong Dolphin Conservation Society

Men sidste år blev de igen set i Hong Kong, både i færd med at tage føde til sig og socialisere.

Bestanden af de lyserøde delfiner var ellers faldet med 70-80 procent de sidste 15 år.

Men midt i denne pandemi med coronavirus er antallet igen gået i vejret.