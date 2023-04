Lyt til artiklen

Lucy Dee blev kun 48 år gammel, men i døden reddede hun livet for fem andre.

Mandag døde den jødiske kvinde af de kvæstelser, hun pådrog sig, da hendes bil blev beskudt på Vestbredden i Israel.

Inden familien slukkede for hendes respirator, blev hendes organer doneret til fem andre, skriver BBC.

Hendes mand, rabbiner Leo Dee, sagde til Times of Israel, at familien havde besluttet at »alt … som er livreddende, skulle gives.«

Lucy Dee og de to døtre Rina og Maia blev alle dræbt fredag, da deres bil blev beskudt på Vestbredden i Israel.

Israels nationale transplantationscenter oplyser til mediet, at en 51-årig kvinde modtog hendes hjerte. En 58-årig kvinde fik den ene lunge, en 25-årig mand hendes lever og to mænd på henholdsvis 58 og 39 år modtog hendes nyrer.

Hornhinderne blev gemt til fremtidig brug.

Familien bor i bosættelsen Efrat tæt på Betlehem på den besatte Vestbred, men fredag var familien på syv på vej på ferie.

Ægteparret kørte i to biler med deres i alt fem børn, men da de kørte gennem Jordandalen, blev bilen med Lucy Dee og døtrene Maia og Rina pludselig beskudt.

Israelske medier beskriver, at bilen med de tre kvinder forulykkede, og at ukendte gerningsmænd derefter åbnede ild mod dem. Det forlyder, at der blev afgivet i alt 22 skud.

De to døtre på henholdsvis 15 og 20 år døde på stedet, mens deres mor overlevede tre dage.

Da hendes mand og de tre overlevende børn hørte, at hun var hjernedød, var de ikke i tvivl om, at hendes organer skulle doneres.

Døtrene blev begravet i løbet af weekenden, mens Lucy Dee blev stedt til hvile mandag. Ved begge lejligheder deltog flere tusinde af sørgende samt repræsentanter for den israelske regering.

De seneste uger er urolighederne blusset op i Israel igen.

Først var der demonstrationer i gaderne, fordi premierminister Benjamin Netanyahu ville gennemføre lovgivning, der blev anset for udemokratisk.

Fredag var der et angreb i kystbyen Tel Aviv, hvor en italiensk turist mistede livet.

Mandag blev en 15-årig palæstinensisk dreng, Mohammad Balhan, skudt og dræbt af israelske tropper i flygtningelejren Aqabat Jabr nær Jericho på Vestbredden.

Ifølge BBC er 90 palæstinensere – militante og civile – blevet dræbt af israelske soldater.