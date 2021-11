Topdesigneren Virgil Abloh er død.

Det skriver AFP og Reuters.

Abloh kæmpede mod den aggressive kræftform 'cardiac angiosarcoma' (hjertetumor) i over to år.

Han blev kun 41 år.

Dødsfaldet er blevet bekræftet på hans egen Instagram-profil.

»Vi er kede af at annoncere, at vores elskede Virgil Abloh er afgået ved døden, en højt elsket far, mand, søn, bror og ven,« står der blandt andet i opslaget.

Abloh, der var amerikaner, var kunstnerisk direktør for herrekollektionen i modehuset Louis Vuitton.

Han efterlader sig sin kone Shannon Abloh og to børn.