En tornado, så stærk som den der ramte området i 1983, ramte forstaden Montebello i Los Angeles onsdag.

Heldigvis blev kun en enkelt person såret, da tornadoen ramte kortvarigt i et industriområde og et varehus.

Tornadoen, der blev klassificeret som en EF-1 med vindstyrker på op til 177 kilometer i timen, var den kraftigste, der ramte i Los Angeles-området siden 1983. Det skriver CNN.

Den beskadigede mindst 17 bygninger – og 11 af dem i så alvorlig grad, at brandvæsenet forbød folk at benytte dem.

Dette træ blev revet op med rode. Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP Vis mere Dette træ blev revet op med rode. Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP

'Der var flyvende ting over det hele!!!!' tweetede en person, som delte en video af stormen.

Tornadoen fik taget på en bygning til at kollapse, den rev et strømførende kabel over, smadrede biler og rev et ellers sundt træ op med rode. Det var resultatet, efter meteorologerne onsdag opgjorde ødelæggelserne i Montebello

Det er relativt sjældent at se en tornado i Californien. Der kommer kun cirka ti om året, oplyses det fra Den Nationale Oceaniske og Atmosfæriske Administration. De fleste tornadoer er små og varer ikke længe.

I flere videoer af tornadoen i Montebello bliver en sky af sorte vragstumper vist, da taget på en bygning bliver blæst af. Nedenfor ses biler med smadrede ruder og andre skader.

Det er revet meget tag af denne bygning i Montebello. Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP Vis mere Det er revet meget tag af denne bygning i Montebello. Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP

'Taget blev revet af denne bygning,' høres et vidne sige, mens han optager en parkeringsplads, der er fyldt med ødelagte biler.

'Det er ting, man ser i Ohio, Arkansas … ikke i Montebello,' sagde en anden mand.