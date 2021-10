Tirsdag er et fly med 21 mennesker om bord styrtet ned i Brookshire i Texas i USA.

Mindst en person er meldt såret.

Det skriver mediet click2houston.com.

Mediet skriver også, at ud af de 21 personer, der var ombord, var tre af dem besætningsmedlemmer.

Uheldet skete omkring klokken 10:08 amerikansk tid nær Houston Executive Airport.

Du kan se ulykkesstedet øverst i artiklen via vores livesignal.

Ifølge foreløbige oplysninger styrtede flyet ned efter ikke at have opnået højde for enden af ​​landingsbanen.

Det lokale kontor for beredskabsstyring oplyser via Twitter, at flyet er af typen MD-80.

B.T følger sagen …