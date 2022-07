Lyt til artiklen

Den tidligere premierminister i Japan, Shinzo Abe, meldes fredag at være blevet skudt under en tale i den vestjapanske by Nara.

Hans nærmere tilstand kendes i øjeblikket ikke. Følg udviklingen i sagen i livebloggen herunder: