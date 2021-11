Efter en lang kamp med en autoimmun sygdom, kunne den seksårige ikke mere.

Amerikanske Antwain Fowler gav mange et smil på læben, da han på en køretur med sin familie udbrød: »hvor skal vi spise henne?«. Episoden blev filmet og gik viralt på nettet i 2019.

Det skriver New York Post.

Samtidigt kæmpede den lille dreng med en kronisk sygdom og var inden sin død igennem mere end 25 operationer.

21. november blev det meldt ud, at Antwain Fowler havde mistet livet til sygdommen.

»Min elskede skat. Gud, jeg kan ikke tro det. Det er uvirkeligt,« skrev hans mor China Fowler på Instagram.

Antwain Fowler blev diagnosticeret med autoimmun enteropati et år efter, han blev født. En sjælden sygdom, der gjorde det umuligt for ham at drikke mælk eller spise fast føde, da han var helt lille.

Senere kollapsede hans ene lunge, hvor han fik lungebetændelse og vejrtrækningsproblemer, der gjorde, at han skulle have et rør gennem et hul til halsen for at sikre fri respiration.