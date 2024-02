Hvordan i alverden er det lykkedes ham at komme derind?

Australsk politi har delt en video, hvor man redder en treårig dreng, som er fanget et højst usædvanligt sted.

Drengen måtte nemlig reddes ud af en klo-maskine, skriver CBS.

Episoden fandt sted i et indkøbscenter i Capalaba, en forstad til Brisbane, og politiet har offentliggjort video af det øjeblik, hvor man når frem til stedet.

Her er den treårige dreng, Ethan. på en eller anden måde kravlet ind i maskinen, tilsyneladende for at få fingre i noget af legetøjet.

Men efterfølgende har han altså ikke kunnet finde ud ved egen hjælp.

På videoen kan man se, hvordan politifolk og Ethans forældre instruerer ham i, at han skal kravle over i et hjørne af maskinen og holde sig for øjnene.

Herefter knuser politifolkene den ene glasrude på maskinen, hvorefter lille Ethan kan blive hjulpet i sikkerhed.

»Ethan og politiet: 1, klo-maskinen: 0,« konstaterer Queensland-politiet på X.

Om Ethan fik et stykke legetøj med sig fra maskinen, melder historien imidlertid ikke noget om.