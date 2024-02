I den lille idylliske by ud til Stillehavet har indbyggerne fået endda meget bange anelser.

Så meget, at de ikke tør står frem og udtale sig.

»Folk er rædselsslagne,« som en anonym mand fra Carmel-by-the-Sea siger til SF Gate.

Årsagen er, at mangemilliardæren Patrice Pastor fra Monaco har fået et særdeles godt øje til den amerikanske by syd for San Francisco.

Patrice Pastor har ejendomsudviklet store dele af Monaco. Foto: Screenshot/YouTube

I januar købte han således den historiske bygning La Rambla for 7,5 millioner dollar – lige over 50 millioner kroner – og dermed ejer monegaskeren nu et dusin fremtrædende adresser i Carmel-by-the-Sea.

Dem har han opkøbt over de seneste ni år.

Ifølge den anonyme indbygger »føles det som vi er i færd med at overlade byen til en person, som gør, hvad der passer ham«.

Patrice Pastor gør sig inden for ejendomsudvikling, og en gruppe af indbyggere fra den lille amerikanske by er endda rejst til Monaco for at se nærmere på de bygninger, han dér står bag.

De betegner det blandt andet som »beton-bikuber«.

Og det lyder: »Nu er det på tide at sige fra. Og hvis vi ikke gør det nu, kommer alt til at føles helt anderledes om fem år.«

For historien skræmmer.

I Monaco er Patrice Pastor således kendt for at have haft en meget offentlig fejde med fyrstedømmes prins Albert.

McWay Cove ved Carmel-by-the-Sea. Foto: Alexandra Schuler/AP/Ritzau Scanpix

En mail fra sidstnævntes presserådgiver kom i 2021 frem i offentligheden, hvori der om Patrice Pastor forretningsstil stod, at »har sat sine klør i Monaco. Han er blevet gal. Han har ingen grænser«.

I et interview sagde hovedpersonen selv dengang: »Jeg er ikke nogen rar fyr. Jeg er fri uafhængig og har penge, så …«.

Men Daily Mail har faktisk fået en ny udtalelse fra Patrice Pastor om situationen i Carmel-by-the-Sea.

»Selvfølgelig kan vi forstå, at nogle bliver nervøse, når der kommer en ny person til byen, især når vi foretrækker at holde lav profil,« lyder det fra rigmanden.

Og Patrice Pastor forsikrer om, at der ikke er noget at være nervøse for.

»Vi har siden vores første investering været meget tydelige omkring, at vi elsker byen, og vi vil beskytte dens unikke historie og karakter,« lyder det:

»Det er derfor, at vi er fokuserede på at købe flere smukke bygninger som La Rambla.«

Der bor 3.000 indbyggere i Carmel-by-the-Sea, der ikke mindst er kendt for, at skuespilleren og instruktøren Clint Eastwood var borgmester i byen i 1980erne.