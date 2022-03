EU har allerede lukket ned for den monstrøse gasledning Nord Stream 2 fra Rusland til Tyskland, inden den overhovedet blev åbnet.

Nu ligger det gigantiske anlæg øde hen som følge af EUs sanktioner med Rusland efter Putins invasion af Ukraine.

Tirsdags meddelte EU-Kommissionen, at EU vil gøre sig helt fri af russisk gas inden 2030.

Allerede i år vil EU-landene skære hele to tredjedele af importen af russisk gas.

I en pressemeddelelse tirsdag udtalte EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen:

»Vi skal frigøre os fra afhængigheden af russisk olie, kul og gas. Vi kan ganske enkelt ikke forlade os på en leverandør, som eksplicit truer os. Vi er nødt til at handle nu for at afbøde virkningerne af de stigende energipriser, diversificere vores gasforsyning for næste vinter og sætte skub i omstillingen til ren energi.«

»Jo hurtigere vi skifter over til vedvarende energi og hydrogen i kombination med større energieffektivitet, jo hurtigere vil vi for alvor være uafhængige og herre over vores energisystem. Senere på ugen vil jeg drøfte Kommissionens idéer med de europæiske ledere i Versailles og efterfølgende arbejde for en hurtig gennemførelse sammen med mit team.«

Russerne har reageret på Vestens sanktioner med en trussel om at lukke for gassen til EU ved at sætte en prop i Nord Stream 1.

En modtageanlæg til Nord Stream 2 ligger øde hen i Lubmin i Tyskland. Foto: HANNIBAL HANSCHKE Vis mere En modtageanlæg til Nord Stream 2 ligger øde hen i Lubmin i Tyskland. Foto: HANNIBAL HANSCHKE

Sker det, vil energipriserne stige endnu mere.

EU-Kommisionen oplyste tirsdag, at den vil tage hånd om de skyhøje energipriser, for eksempel ved at indføre nødforanstaltninger som et midlertidigt loft over priserne og hjælp til energitunge virksomheder samt forbrugerne.

EU importerer 90 procent af sit gasforbrug, og Rusland leverer omkring 45 procent af denne import.

Tirsdag annoncerede USAs præsident, Joe Biden, at USA nu forbyder import af russisk olie og gas og andre energiformer fra Rusland.

Storbritannien har meddelt, at man inden udgangen af i år vil udfase brugen af russisk gas og olie.