Det berømte musikmagasin Rolling Stones grundlægger Jann Wenner var selv med til at stifte Rock and Roll Hall of Fame for 36 år siden.

Nu er han blevet smidt ud af organisationens bestyrelse.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Rock and Roll Hall of Fame traf beslutningen om at fjerne 77-årige Jann Wenner fra bestyrelsen dagen efter, at han havde bragt sig selv i fokus med kommentarer om kvindelige og afroamerikanske musiklegender under et interview med The New York Times.

Kommentarer, som er af mange blevet tolket som decideret nedgørende.

Det startede med et spørgsmål om Wenners nye bog 'The Masters' – eller rettere om valget af de musikere, der er interviewet i bogen.

Wenners nye bog indeholder interviews med Bob Dylan, Jerry Garcia, Mick Jagger, John Lennon, Bruce Springsteen, Pete Townshend og U2’s Bono – som alle er hvide, mandlige kunstnere.

Det fik The New York Times' journalist til at spørge, hvorfor ingen kvindelige eller afroamerikanske kunstnere klarede cuttet til at komme med i 'The Masters'.

»Det er ikke fordi, de er uartikulerede, men prøv at gennemføre en dyb samtale med Grace Slick eller Janis Joplin. Du skal være så velkommen. Du ved, Joni (Mitchell, red.) var ikke en af rock n'rolls store tænkere. I min optik levede hun ikke op til det krav,« sagde Jann Wenner.

Hvad angår afroamerikanske kunstnere angår hævdede Rolling Stones-grundlæggeren eksempelvis, at Marvin Gaye er intellektuel nok til at komme i betragtning til bogen.

Rock and Roll Hall of Fame nævner ikke, hvorfor Jann Wenner er blevet smidt ud af bestyrelsen.

Overfor AP afviser en repræsentant for Wenner at kommentere historien.

Jann Wenner grundlagde Rolling Stone i 1967 og var redaktør eller redaktionschef frem til 2019.

I 1987 var han med til at grundlægge Rock and Roll Hall of Fame.

Da Rolling Stone sidste år kårede de 500 største album nogensinde, kom Marvin Gayes 'What’s Going On' ind på førstepladsen. Fem af de første ti album på listen er lavet af kvindelige eller afroamerikanske kunstnere.